Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 13:45
Maria Kovalchuk, Foto: Profimedia
Maria Kovalchuk, o tânără din Ucraina, a devenit un simbol al supraviețuirii și al voinței de a merge mai departe, după ce a trecut printr-un accident grav care i-a schimbat viața. În martie 2025, ea a fost găsită rănită grav la marginea unui drum din Dubai, la opt zile după ce fusese dată dispărută. În urma incidentului, tânăra a suferit fracturi multiple, inclusiv la coloana vertebrală și membre, iar fața îi fusese serios afectată. Inițial, autoritățile au raportat că ar fi căzut de pe un șantier, însă circumstanțele exacte rămân controversate.

Accidentul a avut efecte devastatoare asupra sănătății și mobilității Mariei. Din cauza fracturilor severe, tânăra a fost nevoită să folosească un scaun cu rotile pentru o perioadă lungă de timp. Recuperarea a fost de durată și implică numeroase intervenții chirurgicale pentru a-i reface trăsăturile feței și a-i corecta efectele traumelor fizice. În urma acestor proceduri, Maria a trecut printr-un proces de refacere complex, care a inclus atât tratamente medicale, cât și terapie fizică intensă pentru a-și recăpăta mobilitatea.

Cum arată acum Maria

După luni de tratamente și reabilitare, tânăra a reușit să părăsească scaunul cu rotile și să înceapă o nouă etapă a vieții sale în Norvegia. În această țară, Maria a reușit să se reintegreze treptat, adaptându-se la un mediu complet diferit de cel pe care îl cunoștea în Ucraina sau Dubai. Procesul de adaptare a inclus învățarea limbii norvegiene, continuarea studiilor și implicarea în activități recreative, precum cursurile de chitară, care au ajutat-o să-și refacă rutina zilnică și să-și mențină echilibrul psihic.

În paralel cu recuperarea fizică, Maria a dezvoltat o pasiune pentru machiaj, folosindu-l ca metodă de a-și ascunde cicatricele rămase după intervențiile chirurgicale și pentru a-și exprima creativitatea. Fotografiile recente arată că tânăra folosește machiajul pentru a-și uniformiza trăsăturile și pentru a-i conferi un aspect natural și armonios, completându-și look-ul cu accesorii precum bandane atunci când este nevoie să mascheze urmele operațiilor. Această abilitate a atras atenția unui public larg pe rețelele sociale, unde tutorialele și prezentările sale de machiaj au devenit o sursă de inspirație pentru cei care urmăresc să învețe tehnici similare.

Maria Kovalchuk acum/foto: social media

Deși trecutul Mariei Kovalchuk a fost marcat de durere și suferință, prezentul ei este caracterizat de speranță și optimism. Transformarea sa, atât fizică, cât și emoțională, a fost remarcabilă, iar povestea ei este un exemplu de curaj și reziliență. În plus, abilitățile sale de machiaj și angajamentul față de dezvoltarea personală arată că, în ciuda obstacolelor majore, oamenii pot să-și reconstruiască viața și să găsească lumina chiar și după cele mai întunecate momente.

