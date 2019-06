Cum arată acum mormântul Denisei Manelista. Rudele o vizitează zilnic

Moartea Denisei Manelista a îndoliat o țară întreagă. Artista de doar 27 de ani s-a stins după o perioadă de chinuri grele. La aproape doi ani de la tragedie, mormântul în care își doarme somnul de veci cântăreața este încă un loc de pelerinaj pentru familia sa.

Mama Denisei Manelista, Geta Dovleac, precum și rudele artistei merg zilnic la cimitirul în care a fost înmormântată artista. Toate lucrurile la care ținea Denisa cel mai mult sunt alături de ea. Zeci, dacă nu sute de jucării de pluș, fotografii și flori proaspete sunt aduse în fiecare zi.

”Nu e zi în care să nu meargă cineva la mormânt, să nu deretice pe-acolo, să nu ducă flori. Mama ei merge cel mai des, dar toate rudele trec pe acolo măcat o dată pe săptămână. Și vin o mulțime de admiratori de-ai Denisei, oameni care nu au uitat-o. I-au dat chiar și o diplomă, i-au pus-o pe mormânt. Nu a fost uitată…”, a declarat una dintre rudele Denisei Manelista pentru wowbiz.ro

„Fanii îi aduc flori, vin mereu aici, ca la pelerinaj. Întotdeauna am lumânări şi tămâie pentru Denisa. Îi mai aduc şi lumânări electrice, să fiu eu sigură că are lumină. Eu mă culc cu Denisa în gând şi mă trezesc cu Denisa în gând. Chiar dacă mai am o fată şi trei nepoate frumoase foc, eu tot cu ea în gând sunt. O visez mereu veselă, îmi zice mereu că este bine, să stau liniştită. Încearcă să-mi transmită ceva să nu mă plâng. Îmi cere haine, rochii. Rochia ei preferată era una albă. Mai avea o rochie preferată, una neagră cu argintiu pe la poale. Astea două îi plăceau ei. Am plecat într-o noapte pe la 12:00, am fost la cimitir. Eu m-am întors şi m-am culcat în maşină. Marian m-a căutat toată noaptea, m-a căutat cu vecinii. M-a căutat pe calea ferată pentru că eu cu o zi înainte am zis că mă duc să mă arunc. M-a găsit spre dimineaţă în maşină”, a mărturisit Geta Dovleac.