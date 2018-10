Cum arată acum primul bărbat din România care și-a pus silicoane, la 5 ani de la operație!

Adrian Pescariu a stârnit controverse în toamna anului 2013, când a anunțat că își pune silicoane din dorința de a avea un piept perfect, asemenea actorilor din pelicula “300”, realizat în regia lui Zack Snyder și în care Gerard Butler joacă rolul principal. Intervenția estetică a fost un succes, însă, stilistul vedetelor a întâmpinat probleme cu implanturile anul trecut.

Cum arată acum primul bărbat din România care și-a pus silicoane. Au trecut 5 ani de la operație

Pe când avea 23 de ani, Adrian Pescariu și-a făcut operaţia estetică mult dorită! El și-a pus cele mai frumoase silicoane masculine din România la începutul lunii noiembrie 2013. Încă nu s-au împlinit oficial cinci ani de la intervenția chirurgicală, însă, după cum se poate observa în poza de mai jos, dar și în imaginile cele din galeria foto, pectoralii artificiali cu implanturi de silicon ai controversatului stilist au suferit mici modificări.

“M-am informat foarte mult . Pentru că această tehnologie, dacă pot să-i spun așa, nu a mai fost făcută niciodată în România. Și îți dai seamă că trebuia să găsesc un doctor foarte priceput, nu? M-am interesat și eu la toate vedetutele astea din jurul meu (…).

Eu am vrut să-mi fac asta pentru că sunt mai comod într-adevăr, nu-mi place să merg la sală. Dar am și un program foarte încărcat. Lucrez nopatea, mă trezesc la 2-3 ziua , îți dai seamă. Seară trebuie să merg iar la muncă, adică n-am timp. Și trebuie să arăți bine, da am vrut să combin utilul cu plăcutul, să arăt și bine.

Acest implant de pectoral despre care vorbesc este o metodă foarte agreata de bărbații de la Hollywood, din câte am înțeles. Ei au foarte multe operații de acest gen sunt foarte mulți actori. Am avut curajul să fiu primul”, a declarat Pescariu înainte de operație.

În urma intervenției care a durat aproape trei ore, stilistul vedetelor și-a pus implanturi cu silicon de 180 de ml. Echipa medicală a decis să-i facă anestezie generală și, după ce s-a trezit, el a putut să își admire pectoralii artificiali cu implanturi de silicon. Operația estetică l-a costat în jur de 5.000 de euro, a relatat presa la acea vreme.

“De la o vârstă începi să mai renunți la tot felul de copilărisme, că să le zic așa. De exemplu, aveam tot felul de freze ciudate, culori papagal, tot timpul am zis să mă mai cumințesc puțin. Așa mai pe natural”, a mai afirmat make-up artistul la acea vreme.