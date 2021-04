Cum arată acum și cu ce se ocupă Raul Popa de la Insula Iubirii. Se numără printre cele mai apreciate ispite masculine din Thailanda

Participarea lui Raul Popa la Insula Iubirii, în postura de ispită, i-a adus numeroase aprecieri din partea femeilor din România. Mai mult, acesta a fost considerat cea mai matură ispită masculină, care a reușit, de-a lungul șederii sale în Thailanda, să scoată la iveală caracterele concurentelor de la Minitel și să facă măștile să cadă. Cu siguranță fanii emisiunii de la Antena 1 se întreabă ce mai face Raul Popa acum, la 3 ani de la terminarea filmărilor sezonului 4.

Raul Popa a câștigat simpatia tuturor prin participarea la Insula Iubirii. La 3 ani de la terminarea filmărilor pentru sezonul 4, acolo unde a reușit să scoată la lumină caracterul lui Hannelore și a încercat să se apropie de Cati, ipita nu s-a schimbat prea mult.

Pe conturile sale de pe rețelele de socializare, Raul Popa le arată urmăritorilor săi cu ce anume se ocupă acum. Pentru că este instructor de ski, fosta ispită de la Insula Iubirii postează deseori fotografii de pe pârtie, spre bucuria celor care îl urmăresc.

Nici din punct de vedere fizic nu s-a schimbat prea mult. Deși a trecut de 40 de ani, Raul Popa este un bărbat care arată foarte bine și, după cum a demonstrat la Insula Iubirii, are foarte multe calități. Spre deosebire de aparițiile din Thailanda, Raul Popa a făcut o mică schimbare, lăsându-și barba să crească mai mult.

Raul Popa a trecut printr-o dramă fără margini, atunci când mama i-a murit în brațe

În urmă cu ceva timp, Raul Popa și-a făcut curaj și a vorbit despre cea mai mare dramă din viața sa.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a scris o carte, imediat după ce mama lui i-a murit în brațe. Susține că a învățat numeroase lucruri din experiențele negative și vrea, pe de altă parte, să ajute și alți oameni să treacă mai ușor peste lucrurile care îi doboară, din punct de vedere psihic și emoțional.

„Am greşit pe parcursul vieţii de multe ori. Am greşit faţă de mulţi oameni, apropiaţi, familie, prieteni sau străini. Faţă de unii încă mai am „datorii”, iar ele se vor întoarce înzecit.

Dar, aşa am învăţat! Despre mine, despre alţii, despre Viaţă. Aşa am învăţat pentru că, aşa cum spune cartea, cuvintele te ajută să înţelegi, dar experienţă este cea care te face să ştii cu adevărat.

Nu am obişnuit niciodată să vorbesc în mediul online că şi cum aş fi „cel care se adresează mulţimii”. Eu sunt doar un profesor de Educaţie Fizică care, într-o zi, şi-a dorit altceva.

Această carte a apărut în viaţă mea imediat după ce mama mea a murit în mâinile mele după o lungă suferinţă. Atunci am spus: Doamne vreau Înţelepciune! Nimic altceva.

Insula Iubirii m-a ajutat să înţeleg, dar mai ales să trăiesc experienţa a multe lucruri” a scris Raul Popa, în cartea sa, despre drama suferită.