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Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 22:03
Cum arăta Angela Similea în tinerețe? Imaginea care i-a uimit pe fani
Angela Similea. Sursa foto Facebook
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Înainte să devină una dintre cele mai iubite artiste din România, Angela Similea (79 de ani) făcea furori cu frumusețea ei. Imaginile din tinerețe au reaprins nostalgia fanilor, iar odată cu ele a ieșit la iveală și o întâmplare pe care puțini o cunosc.

Astăzi este una dintre cele mai respectate artiste din România, însă, cu mulți ani în urmă, Angela Similea era un copil pus pe șotii. Când mergea în vacanțe la rudele din Dobrogea, nu stătea locului nicio clipă, iar una dintre ideile care i-au venit atunci s-a transformat într-o adevărată catastrofă.

Angela Similea, amintiri din copilărie

Totul a pornit de la o căruță plină cu plante. Fără să știe că este vorba despre cucută, o plantă extrem de toxică, Angela și ceilalți copii au pus la cale un joc care avea să lase în urmă numai necazuri.

„Mi-amintesc de un astfel de joc care s-a sfârșit cu o boroboață mare, cu o pagubă de fapt.. Am văzut o căruță încărcată cu iarbă care avea tije lungi-lungi. Era cucută, dar de unde să știu eu? Copiii – după mine.

Angela Similea în tinerețe
Angela Similea în tinerețe

Ce mi-a venit mie, «hai să facem fluier, nai, din tijele astea!» Zis și făcut, am dat năvală, cu gâștele și cu rațele după noi, prăpădind toată căruța omului. Mătușile mele erau la o cafeluță – nu te miri, ești dobrogeancă – prin vecini. (Ora cafelei era ora dracilor de copii, nu vedeai muiere pe stradă).

Chiuiam noi prin tije, dar gâștele și rațele mâncau cu lăcomie și păreau că se mișcă tot mai greu”, și-a amintit artista.

Dacă până aici totul părea doar o joacă de copii, ceea ce a urmat a făcut ca întreaga întâmplare să devină una pe care Angela Similea n-a uitat-o nici după zeci de ani. Aceasta a povestit că ea și ceilalți copii au urcat gâștele și rațele pe acoperiș să vadă dacă pot zbura.

„Ce ne-a venit nouă, le-am luat pe rând și le-am aruncat de pe casă să vedem, zboară? Ce să zboare, că pac – cădeau una câte una de pe casă în praf, cu labele-n sus, săracele, nici de oală bune, că era periculos.

Mâncaseră cucută, nenorocitele. Ei, nu-mi amintesc pedeapsa, știi, copilăria îți apare în străfulgerări, câteva imagini deosebit de clare, unele chiar nemaipomenite…”, a mai povestit artista.

Anumite imagini au rămas vii în memoria ei

Cântăreața a spus că nu își amintește fiecare detaliu din copilărie, însă anumite imagini au rămas vii în memoria ei și astăzi. Aceasta a mărturisit că nu întotdeauna cele mai importante momente sunt și cele pe care le păstrezi cel mai clar în minte.

„Interesant este că uneori aceste imagini nici nu sunt cele mai semnificative, și obligatoriu tu nu apari în ele, pentru că persoana aceea grăsuță și mică nu mai ești tu. Sigur, ai fost tu, și poate tocmai asta e, de aceea nu-ți amintești de «tine, cea de atunci», de fostul copil…”, a povestit Angela Similea în volumul scris de Smaranda Jelescu.

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