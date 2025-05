Cum arată apartamentul lui Vladimir Putin. Locuiește aici de 3 ani, dar abia acum le-a arătat jurnaliștilor interiorul

Președintele rus Vladimir Putin a oferit recent un tur rar al apartamentului său din Kremlin, în cadrul unei producții media menite să marcheze un sfert de secol de la preluarea puterii în Rusia. Inițiativa face parte dintr-un amplu documentar realizat de televiziunea de stat rusă, programat să fie difuzat pe 4 mai, sub titlul „Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani”.

Imaginile, distribuite în premieră prin canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin – cunoscut pentru afinitatea față de narativul oficial al Kremlinului –, surprind câteva secvențe din interiorul reședinței prezidențiale, oferind publicului o perspectivă inedită asupra spațiului în care liderul rus își petrece o mare parte a timpului.

Camera principală prezentată în filmare este decorată în nuanțe calde de auriu și bej, sugerând un stil clasic, cu accente imperiale. Un portret al țarului Alexandru al III-lea, sprijinit discret de o oglindă înaltă, domină un colț al încăperii, în timp ce un pian alb atrage privirile în celălalt. În centrul camerei, câteva canapele masive și o masă joasă completează un decor menit să îmbine confortul cu simbolismul tradițional rusesc.

Apartamentul reflectă o estetică ce evocă trecutul imperial al Rusiei, cu influențe care par să sugereze admirația președintelui pentru liderii autoritari ai istoriei ruse. Alegerea de a include portretul lui Alexandru al III-lea, cunoscut pentru politica sa de consolidare a autorității centrale și izolaționism moderat, este văzută de mulți analiști ca un gest cu încărcătură ideologică, mai ales în contextul promovării de către regim a valorilor tradiționale și suveraniste.

Pe lângă spațiul de zi, documentarul mai include imagini cu o bibliotecă, două dormitoare și o încăpere descrisă ca o mică capelă privată. Apartamentul este situat în interiorul zidurilor Kremlinului și pare a fi locul unde președintele rus nu doar lucrează, ci și locuiește frecvent, în special în ultimii ani, potrivit sursei documentare.

Conținutul filmului, care se concentrează pe detalii din viața personală și profesională a liderului de la Moscova, are ca obiectiv consolidarea unei imagini de stabilitate și continuitate. Alegerea de a prezenta o versiune personalizată a liderului – ca om aflat într-un spațiu domestic, aparent calm și ordonat – este o tactică des utilizată în strategiile de comunicare ale regimului, menite să întărească percepția de control, înțelepciune și apropiere față de simbolurile istorice ale puterii.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK

În mod notabil, apartamentul a fost și locul unei întâlniri bilaterale importante în 2023, când președintele chinez Xi Jinping a fost invitat într-o ambianță informală, după o întrevedere oficială. Alegerea acestui spațiu pentru un astfel de moment diplomatic subliniază rolul apartamentului nu doar ca locuință, ci și ca instrument simbolic în consolidarea relațiilor internaționale ale Rusiei în actualul context geopolitic tensionat.

🤢🤮 Putin Showed Propagandists His Tasteless Mansion in the Kremlin

The Russian dictator has a taste for tackiness and the „expensive-rich” style. As they say, the theme of the golden toilet remains unexplored.

It’s worth noting that Putin has a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/cWjo9bLIco

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2025