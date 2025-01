Puțini știu cum arată blocul lui Silviu Prigoană, finalizat cu puțin timp înainte să moară. Visa să se mute aici, dar nu a mai apucat!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Silviu Prigoană a locuit într-o vilă impresionantă, însă nu mulți au auzit că regretatul afacerist avea intenția să se mute într-un apartament.

Blocul era situat în zona Pipera din București, iar Silviu Prigoană își dorea să se mute acolo pentru că era aproape de școala unde învață băieții lui. Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că fostul ei partener voia să se stabilească în apartamentul respectiv după ce vila lui ar fi ajuns sub sechestru.

Regretatul afacerist ar fi achiziționat prima oară trei apartamente într-un bloc din Pipera. Este important de precizat că în cartierul respectiv există mai multe vile. Un expert imobiliar a adus în discuție că blocul pare a fi finalizat. Cu atât mai mult, Șerban Cristian a evidențiat, de asemenea, la ce sume se ridică un metru pătrat în zona respectivă din București.

„E un bloc la stradă, mă gândesc că acela este, după care sunt mai multe case, vilișoare, care au accesul restricționat cu barieră cu portar. Deci, eu ce am văzut din stradă. În zona respectivă, apartamentele, v-am zis, nevăzând în interior, blocul pare finalizat, pare cu niște finisaje, văzute din exterior, cum v-am zis… peste medie. Da, deci este undeva spre premium. Prețul pe metru pătrat trebuie să fie undeva la 2.500-3.000 de euro, per metru pătrat. Acum, el poate să difere. Bine și separat sunt locurile de parcare, care sunt undeva la 20.000 de euro per bucată, dacă ele sunt în interiorul clădirii, adică la subsol. Dacă sunt în exterior, 10-15.000”, a declarat Șerban Cristian, la Un show păcătos.