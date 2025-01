S-a aflat! Câte milioane de euro ar urma să primească băieții Adrianei Bahmuțeanu după moartea lui Silviu Prigoană

Câte milioane de euro ar urma să primească băieții Adrianei Bahmuțeanu după moartea lui Silviu Prigoană, de fapt? Chiar vedeta a făcut dezvăluirea mult așteptată!

Vestea că Silviu Prigoană s-a stins din viață în luna noiembrie a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au cunoscut. Regretatul afacerist a făcut bani frumoși de-a lungul anilor, iar mulți s-au întrebat ce moștenire le-a lăsat copiilor săi după deces.

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Silviu Prigoană, unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România, a lăsat în urmă o avere impresionantă pentru copiii lui. Adriana Bahmuțeanu a rupt tăcerea! Vedeta a aflat câți bani ar urma să primească băieții ei de la regretatul lor tată. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că suma este una la care alții numai visează!

Citește și: Adriana Bahmuțeanu scoate artileria grea în 2025! Cum are de gând să își recupereze copiii de la Honorius Prigoana

Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că nu știe cu exactitate care este suma completă, însă până în prezent ar fi vorba de peste 4 milioane de euro. Cu toate acestea, este important de precizat fatul că totul se va stabili cu exactitate în momentul în care schema va fi completă.

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema, mai urmează să primim. Din ce am primit până acum e vorba de minim patru milioane de euro, minim. Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Un Show Păcătos.