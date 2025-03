Cum arată bolidul de 1 milion de euro al Rominei Gingașu: “Stilul meu 100%”

Romina Gingașu obține tot ce își dorește! Soția română a lui Piero Ferrari are un bolid de lux în valoare de aproape un milion de dolari. Unii numai visează la așa ceva! Iată cum arată bijuteria pe patru roți!

Romina Gingașu, soția magnatul italian Piero Ferrari, atrage din nou toate privirile! Spunem asta pentru că are un Ferrari SF90 XX Spider, o bijuterie pe patru roți care costă aproape un milion de euro.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Romina Gingașu nu a ascuns noua mașină de ochii curioșilor și s-a mândrit cu aceasta, postând câteva imagini.

Nu oricine își permite un asemenea bolid! Aceeași „jucărie” stă și în garajul lui Zlatan Ibrahimović, fostul fotbalist suedez, dar și al pilotului de Formula 1, Charles Leclerc. Romina Gingașu conduce bijuterie pe patru roți, care îmbină puterea cu eleganța.

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au căsătorit în anul 2021, în Capri. Chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de 45 de ani, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cu toate acestea, românca a preferat să își păstreze numele.

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după. Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice… înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, pentru că nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc… pentru că sunt ale lui”, a declarat Romina Gingașu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cei doi au decis să nu aibă un copil împreună. Romina Gingașu a mărturisit că între ea și partenerul ei există o legătură foarte stânsă „pentru totdeauna”.

„Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă, care va fi pentru totdeauna și vreau să spun asta foarte clar. Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Eu am crescut fără tată. Nu pot să fiu egoistă și să cresc un copil fără tată”, a adăugat Romina Gingașu.