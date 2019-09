În timp ce multe dintre vedetele din showbiz-ul românesc aleg să își mărească sânii, sunt și câteva excepții, care își doresc opusul! Printre acestea se numără și Carmen Șerban, care a decis să își facă o intervenție chirurgicală de micșorare a bustului. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România a obținut imagini exclusive cu celebra artistă, la șase luni de la operație. (NU RATA: PE CARMEN ȘERBAN O IA DUREREA DE CAP CÂND AUDE DE CĂSĂTORIE! DE CE ÎI ESTE TEAMĂ VEDETEI)

La finalul lui 2018, cântăreața s-a lăsat pe mâinile unui medic estetician pentru un lifting facial, dar și pentru o operaţie de rinoplastie, urmând ca, la începutul anului, să își micșoreze sânii. Deși se declara extrem de mulțumită în urma intervențiilor estetice pe care le-a suferit, Carmen Șerban s-a schimbat semnificativ, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (Citește și: Carmen Șerban șochează: “Am condus fără permis vreo 300.000 de kilometri!” Ce s-a întâmplat când a oprit-o un polițist)

O apariție neașteptată

Vedeta a coborât din mașină și părea destul de abătută sau poate doar o deranja soarele, deoarece nu purta ochelari de protecție. După ce a închis autoturismul și a verificat portierele, a plecat spre sediul Pro TV. Artista nu era la fel de aranjată ca atunci când apare la televizor. Părul, care nu părea proaspăt coafat, l-a prins cu un accesoriu, să nu o incomodeze, iar machiajul era aproape inexistent. Cântăreața purta o pereche de pantaloni albi, bluză neagră, iar în picioare avea o pereche de șlapi.

“Recuperarea nu e chiar așa cum se vede la televizor”

Probabil că în ultimele luni nu i-a fost foarte ușor. Chiar ea mărturisea, la scurt timp de la operația de micșorare a sânilor, că recuperarea este destul de dificilă. “Sunt foarte mulţumită. Am plecat de la o operaţie de deviaţie de sept (…). Am zis să fac acum iarna, când nu sunt foarte multe cântări, micşorarea, ridicarea şi egalarea sânilor. Sunt foarte mulţumită. Eu am spus că poate ar trebui să-mi bage puţin silicon, dar medicul a zis că natura a fost atât de generoasă.

Recuperarea nu e chiar așa cum se vede la televizor, că, vezi Doamne, apari în două, trei zile și aia e. Era necesar pentru mine, eram un pic complexată și mă durea coloana. Mă simt bine și arată foarte bine cicatricile. Sunt convinsă că peste șase luni nu se vor mai vedea deloc. Croitorul a cusut bine. Aveam haine pe care nu le purtam din acest motiv, aveam bustiera prea mare”, a declarat îndrăgita artistă la vremea respectivă.

După câte derapaje își părăsește Carmen Șerban iubitul: ”Nu mai are rost să continuăm!”

Carmen Șerban a spus-o, încă o dată, că nu este adepta căsătoriei, ci a unei relații bazate pe respect, înțelegere și încredere. Cântăreața de muzică de petrecere a dezvăluit câte greșeli trebuie să facă partanerul de viață pentru a-l părăsi. Și e chiar indulgentă!

Vedeta nu se sfiește să vorbească despre relațiile ei, dar și despre momentele dificile din viață. (Citește și: Carmen Șerban a trăit clipe teribile! Tatăl ei nu-și putea mișca decât ochii și buzele)

”Eu sunt sceptică în ziua de azi în privința căsătoriei. Prefer să rămân așa, că mi-e foarte bine. La modul că, dacă sunt într-o relație și sunt bine, țin de ea. Dacă greșește o dată, nu renunț, trec peste. Dacă greșește de două ori deja îi dau un avertisment serios. Dar dacă greșește de cinci, șase ori, deja nu mai are rost să continuăm. Nu am de ce să trăiesc conștient într-o stare de nefericire”, a spus Carmen Șerban.

