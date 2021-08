În urmă cu patru ani, sportiva Cătălina Ponor anunța că se retrage din gimnastică. Luna aceasta, fosta sportivă va împlini vârsta de 34 de ani, în data de 20 august.

Cătălina Ponor este multiplă campioană mondială. În urmă cu patru ani, aceasta anunța faptul că alege să se retragă din gimnastică. În prezent, fosta gimnastă este extrem de frumoasă, elegantă și are un corp bine sculptat, semn că și-a păstrat, în continuare, și calitățile fizice. Iubitoare de animale și de copii, aceasta încarcă frecvent pe conturile de socializare imagini în care apare în astfel de ipostaze. Gimnasta din Constanța, triplă campioană olimpică, a ieșit din lumina reflectoarelor de ceva vreme, după ce ani la rândul a fost unul dintre cei mai mediatizați sportivi ai României.

Cătălina Ponor, cerută în căsătorie în august, anul trecut

La începutul lunii august, fosta gimnastă Cătălina Ponor dădea fanilor vestea cea mare. Frumoasa gimanstă a spus ”DA” din toate inima bărbatului pe care îl iubește, semn că abia aștepta să îmbrace rochia de mireasă.

Cătălina și Bogdan, îndrăgostiți de aproape trei ani

Apropiații celor doi au mărturisit că se înțeleg cum nu se poate mai bine și că au foarte multe pasiuni în comun. Mai mult, pentru că Bogdan este actor, Cătălina Ponor îl susține tot timpul și chiar merge la premierele sale, atunci când îi permite programul. Cătălina Ponor și Bogdan Jianu se cunosc de 14 ani, însă de-abia acum trei ani au avut curajul să formeze un cuplu.

”Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui. Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie. Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat «Laleaua Neagră şi Dracula». Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş”, a spus o persoană din apropierea celor doi.

Care a fost cel mai greu moment prin care gimnasta Cătălina Ponor a trecut

Timp de 20 de ani, Cătălina Ponor a făcut parte din lumea gimnasticii, iar în cadrul unui interviu, aceasta a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut: „Nu mai făcuse nimeni o revenire la 23 de ani. Eu reveneam când altele se lăsau. A fost o revenire destul de grea. Și totuși am venit cu două medalii acasă, argint la sol și locul 3 cu echipa (…)”, a mărturisit fosta gimnastă de performanță despre ce s-a întâmplat la Olimpiada de la Londra, potrivit click.ro.

”E greu să ai tabela în față să vezi că ești pe locul 3, după care, la două minute să vezi că ești pe locul patru.(…) Când am plecat din sala de concurs și m-am dus în sala de antrenament, pentru că trebuia să mă pregătesc pentru finala de la sol, m-am așezat într-un colț și am început să plâng de bubuia solul sub mine. Domnul Belu a venit să mă încurajeze să merg mai departe, iar eu i-am spus că nu vreau să mai concurez.(…) Și am auzit-o pe doamna Mariana din colțul celălalt al sălii care mi-a spus să nu mai fac „ponorisme” în sală și, ori să mă duc la sol și să dau tot ce pot, ori dacă nu, să-mi iau bilet la primul avion și să mă duc acasă. (…) Atunci mi s-au uscat lacrimile și m-am dus direct în sala de concurs”, a mai povestit Cătălina Ponor.

