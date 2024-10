Cum arată CRBL după blefaroplastie. Ochii lui s-au învinețit

CRBL nu a mai stat pe gânduri și a făcut un pas important! Iată cum arată cunoscutul artist după blefaroplastie! Ochii lui s-au învinețit și s-a afișat așa în mediul online! Ce imagini a publicat artistul pe rețelele de socializare în urma intervenției?

Cântărețul a ajuns în cabinetul mediului estetician miercuri, 23 octombrie, pentru a suferi o operație de blefarplastie. CRBL a făcut un pas important care l-a întinerit vizibil. Vă reamintim faptul că această procedură are rolul de a corecta pleoapele și de a reda un aspect mai proaspăt.

După ce a terminat intervenția, CRBL a postat pe rețelele de socializare câteva imagini pentru a le arăta urmăritorilor săi rezultatul operației. Artistul s-a afișat pe Instagram cu ochii ușor învinețiți, lucru care este destul de normal în urma unei astfel de proceduri.

„**O zi importantă în viața mea**. Operația de blefaroplastie se afla pe lista mea de dorințe de mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive. Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas. Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic. Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicați”, a scris CRBL.

CRBL recunoaște că a avut nevoie de curaj pentru a trece peste stereotipurile legate de bărbați și chirurgia estetică. Artistul este mândru că a trecut peste prejudecăți, iar tot ce speră în aceste momente este ca recuperarea să fie una ușoară și să nu existe complicații.

Înainte de a apela la intervenția estetică, CRBL a postat pe Instagram un mesaj prin intermediul căruia le-a dezvăluit fanilor că avea nevoie de o astfel de operație. Motivul? O moștenire de la tatăl său la ochi, fapt ce începuse să îl deranjeze din ce în ce mai tare, mai ales pentru că se agrava cu trecerea timpului.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a mărturisit CRBL pe Instagram.