Acasă » Știri » Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?

Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?

De: Alina Drăgan 10/08/2025 | 09:40
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cristian Cioacă, apariție surprinzătoare la Penitenciarul Mioveni. La doi ani după ce a fost eliberat din închisoare, acesta s-a întors în penitenciar. De data aceasta nu în calitate de deținut, ci de invitat la un eveniment organizat de instituție. Cum arată Cristian Cioacă și cu ce se ocupă acum?

În anul 2014, Cristian Cioacă era condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. De asemenea, tot atunci, judecătorii l-au obligat să plătească suma de 135.000 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare efectuate de Parchet în timpul urmăririi penale în dosarul de omor. Cazul lui Cristina Cioacă a fost unul fără precedent în sistemul judiciar din România, căci inculpatul a fost condamnat la închisoare fără ca trupul neînsuflețit al celei pe care se presupune că ar fi ucis-o să fie găsit.

Cum arată Cristian Cioacă și cu ce se ocupă acum?

În data de 22 august 2023, tribunalul Argeș a decis eliberarea condiționată a fostului polițist Cristian Cioacă. După numeroși ani petrecuți în spatele gratiilor, acesta a fost eliberat, iar de atunci a încearcă să își pună, din nou, viața pe picioare.

Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au...
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare

Așa cum spuneam, recent, Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni, însă de această dată ca invitat. Acesta a fost prezent la evenimentul în cadrul căruia s-a adus în discuție un subiect extrem de important și anume ce fac persoanele private de libertate după anii petrecuți în detenție. Mai exact, a fost vorba despre o întâlnire și o discuție între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes.

Cum arată Cristian Cioacă și cu ce se ocupă acum /Foto: Facebook @ Penitenciarul Mioveni

Cristian Cioacă și-a făcut prezența în cadrul evenimentului și le-a vorbit celor care urmează să se elibereze despre cum arată viața sa acum. Acesta a mărturisit că este bine și că a reușit să se angajeze. În prezent, el lucrează ca șofer la o firmă de transport.

Mai mult, acesta a scris și o carte, pe care intenționează să o lanseze curând. Anii pe care i-a stat în închisoare i-au adus inspirație, iar acum bărbatul este în căutarea unei edituri care să îi publice cartea autobiografică. În cartea pe care urmează să o lanseze, fostul polițist împărtășește partea lui de adevăr referitoare la dispariția fostei sale soții, avocata Elodia Ghinescu.

„A fost o întâlnire între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes. Un dialog sincer, cu sprijin emoțional, sfaturi practice și povești de viață care inspiră.

Astăzi, am avut alături de noi trei foști deținuți ale căror povești ne-au atins pe toți. L-am ascultat pe domnul Cristoloveanu Aurel, un om cu o viață plină de încercări. (…). Alături de noi a fost și domnul Marin Marian Alin, care și-a pus povestea în paginile unei cărți: „Jurnalul detenției mele”.

Ultimul a fost domnul Cioacă Constantin Cristian, un om cunoscut publicului larg, care a petrecut mai bine de 10 ani în unitatea noastră. În tot acest timp, a fost omul de bază în mai multe puncte de lucru din penitenciar.

Dacă timp de un deceniu a privit zilnic pădurea din spatele închisorii, astăzi conduce prin toată lumea, fiind angajat la o firmă de transport. Și pentru el, începutul a fost greu, mulți îl refuzau spunând: „Aaa, e vorba de tine… pas”. Dar nu a renunțat. Libertatea de a privi altundeva decât spre acea pădure îi aduce azi o bucurie imensă.

Ne-a spus că și el a scris o carte, o ține în mașină și se uită la ea în fiecare zi. L-am încurajat să o publice și să folosească timpul pentru a fi o voce activă în schimbarea percepției societății asupra foștilor deținuți și, poate, chiar a societății în ansamblu”, a transmis Penitenciarul Mioveni, într-o postare în mediul online.

CRISTIAN CIOACĂ A DISPĂRUT DIN PEISAJ, IAR FEMEIA CARE L-A APĂRAT ȘI, APOI, L-A ANGAJAT ARE ULTIMELE DETALII! A ”RUPT-O” ȘI CU AVOCATA LUI: ”ȘTIU CĂ…”

MAMA ELODIEI NU ȘI-A MAI VĂZUT NEPOTUL DE PESTE ZECE ANI. EMILIA GHINESCU, STRIGĂT DISPERAT DE AJUTOR: ”CRED CĂ A FOST ÎNFIAT!”

 

Foto: Facebook @ Penitenciarul Mioveni

Tags:
Iți recomandăm
Alimentul care crește riscul de cancer cu 30%, dacă îl consumi săptămânal
Știri
Alimentul care crește riscul de cancer cu 30%, dacă îl consumi săptămânal
Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia
Știri
Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
Gandul.ro
Acești români VOR AVEA IMPOZIT DE 16% la banii din conturile bancare
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși
Adevarul
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste...
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți consecutive. Când va putea fi admirată
Digi24
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera:
StirileKanalD
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad...
Ce declarații a făcut mama lui Marco Leu, după accidentul pe care fiul ei l-a avut la o cursă de raliu din Timișoara: „Sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită.”
kfetele.ro
Ce declarații a făcut mama lui Marco Leu, după accidentul pe care fiul ei l-a...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât...
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
Fanatik.ro
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și...
Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc”
Fanatik.ro
Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc”
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după distanță și greutate
Capital.ro
Se modifică taxa auto. Mașinile pe benzină nu mai plătesc separat. Statul va taxa după...
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine, nu mai primește vizite și nu mai răspunde la telefon. Detalii cutremurătoare!
Romania TV
Vești TERIBILE despre Nina Iliescu. Refuză să meargă la spital, deși nu se simte bine,...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Elena Udrea a ajuns cu spatele la zid. NU mai poate face nimic. Tribunalul București are decizie finală
Capital.ro
Elena Udrea a ajuns cu spatele la zid. NU mai poate face nimic. Tribunalul București...
Prima insulă din lume care va fi guvernată integral de AI
evz.ro
Prima insulă din lume care va fi guvernată integral de AI
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost....
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am față comercială
as.ro
Mă cunoaște lumea, mă iubește! Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: Am...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Fanatik.ro
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să...
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alimentul care crește riscul de cancer cu 30%, dacă îl consumi săptămânal
Alimentul care crește riscul de cancer cu 30%, dacă îl consumi săptămânal
Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia
Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia
Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cum arată acum Aurel, concurentul controversat din sezonul 3 Insula Iubirii. Cum s-a răzbunat iubita ...
Cum arată acum Aurel, concurentul controversat din sezonul 3 Insula Iubirii. Cum s-a răzbunat iubita înșelată, după difuzarea show-ului de la Antena 1
Test de perspicacitate | Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine!
Test de perspicacitate | Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine!
Cel mai urât câine din lume este Petunia. Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins
Cel mai urât câine din lume este Petunia. Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins
Vezi toate știrile
×