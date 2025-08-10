Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?

Cristian Cioacă, apariție surprinzătoare la Penitenciarul Mioveni. La doi ani după ce a fost eliberat din închisoare, acesta s-a întors în penitenciar. De data aceasta nu în calitate de deținut, ci de invitat la un eveniment organizat de instituție. Cum arată Cristian Cioacă și cu ce se ocupă acum?

În anul 2014, Cristian Cioacă era condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. De asemenea, tot atunci, judecătorii l-au obligat să plătească suma de 135.000 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare efectuate de Parchet în timpul urmăririi penale în dosarul de omor. Cazul lui Cristina Cioacă a fost unul fără precedent în sistemul judiciar din România, căci inculpatul a fost condamnat la închisoare fără ca trupul neînsuflețit al celei pe care se presupune că ar fi ucis-o să fie găsit.

Cum arată Cristian Cioacă și cu ce se ocupă acum?

În data de 22 august 2023, tribunalul Argeș a decis eliberarea condiționată a fostului polițist Cristian Cioacă. După numeroși ani petrecuți în spatele gratiilor, acesta a fost eliberat, iar de atunci a încearcă să își pună, din nou, viața pe picioare.

Așa cum spuneam, recent, Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni, însă de această dată ca invitat. Acesta a fost prezent la evenimentul în cadrul căruia s-a adus în discuție un subiect extrem de important și anume ce fac persoanele private de libertate după anii petrecuți în detenție. Mai exact, a fost vorba despre o întâlnire și o discuție între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes.

Cristian Cioacă și-a făcut prezența în cadrul evenimentului și le-a vorbit celor care urmează să se elibereze despre cum arată viața sa acum. Acesta a mărturisit că este bine și că a reușit să se angajeze. În prezent, el lucrează ca șofer la o firmă de transport.

Mai mult, acesta a scris și o carte, pe care intenționează să o lanseze curând. Anii pe care i-a stat în închisoare i-au adus inspirație, iar acum bărbatul este în căutarea unei edituri care să îi publice cartea autobiografică. În cartea pe care urmează să o lanseze, fostul polițist împărtășește partea lui de adevăr referitoare la dispariția fostei sale soții, avocata Elodia Ghinescu.

„A fost o întâlnire între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes. Un dialog sincer, cu sprijin emoțional, sfaturi practice și povești de viață care inspiră. Astăzi, am avut alături de noi trei foști deținuți ale căror povești ne-au atins pe toți. L-am ascultat pe domnul Cristoloveanu Aurel, un om cu o viață plină de încercări. (…). Alături de noi a fost și domnul Marin Marian Alin, care și-a pus povestea în paginile unei cărți: „Jurnalul detenției mele”. Ultimul a fost domnul Cioacă Constantin Cristian, un om cunoscut publicului larg, care a petrecut mai bine de 10 ani în unitatea noastră. În tot acest timp, a fost omul de bază în mai multe puncte de lucru din penitenciar. Dacă timp de un deceniu a privit zilnic pădurea din spatele închisorii, astăzi conduce prin toată lumea, fiind angajat la o firmă de transport. Și pentru el, începutul a fost greu, mulți îl refuzau spunând: „Aaa, e vorba de tine… pas”. Dar nu a renunțat. Libertatea de a privi altundeva decât spre acea pădure îi aduce azi o bucurie imensă. Ne-a spus că și el a scris o carte, o ține în mașină și se uită la ea în fiecare zi. L-am încurajat să o publice și să folosească timpul pentru a fi o voce activă în schimbarea percepției societății asupra foștilor deținuți și, poate, chiar a societății în ansamblu”, a transmis Penitenciarul Mioveni, într-o postare în mediul online.

CRISTIAN CIOACĂ A DISPĂRUT DIN PEISAJ, IAR FEMEIA CARE L-A APĂRAT ȘI, APOI, L-A ANGAJAT ARE ULTIMELE DETALII! A ”RUPT-O” ȘI CU AVOCATA LUI: ”ȘTIU CĂ…”

MAMA ELODIEI NU ȘI-A MAI VĂZUT NEPOTUL DE PESTE ZECE ANI. EMILIA GHINESCU, STRIGĂT DISPERAT DE AJUTOR: ”CRED CĂ A FOST ÎNFIAT!”

Foto: Facebook @ Penitenciarul Mioveni