Cum arată Daiana Prodan de la Insula Iubirii după operația de rinoplastie. Zici că-i altă persoană!

Daiana Prodan, cunoscută pentru participarea sa la sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o intervenție estetică importantă. În urmă cu două săptămâni, tânăra a suferit o rinoplastie, o procedură pe care și-o dorea de mult timp. Astăzi, a făcut un pas important în procesul de recuperare, renunțând la bandajele post-operatorii și oferindu-le urmăritorilor săi primele impresii despre noua sa înfățișare.

Decizia de a apela la chirurgia estetică a venit în urma unei nemulțumiri de lungă durată legate de aspectul nasului său. După intervenție, perioada de recuperare a inclus zile de repaus, umflături și un disconfort specific acestui tip de operație. Deși rezultatul final va fi vizibil abia peste câteva luni, primele semne ale modificării sunt deja evidente, iar reacția vedetei a fost una pozitivă.

După îndepărtarea bandajelor, s-a putut observa că forma nasului este vizibil schimbată, deși încă ușor inflamată, așa cum este normal în această fază post-operatorie. Tânăra a recunoscut că a fost un moment plin de emoție, având în vedere perioada de așteptare și teama de necunoscut. Specialiștii susțin că rinoplastia necesită timp pentru ca rezultatul final să se stabilizeze complet, însă primele semne arată o vindecare corespunzătoare.

„A venit momentul să dau bandajele jos. Mi-a fost frică și am tot amânat, dar nu mai am încotro, nu pot să le țin foarte mult. Hai să vedem cum îmi arată nasul. M-e frică. E mic. Mic și frumos. Să se desumfle. Doamne, încă e umflat. După bandajele care erau destul de groase, am crezut că e mai mare, dar nu e. Încă mi-a rămas urma de la bandaj că trebuia să le dau jos de 11 zile. Nu pot să mă opresc din plâns… când îți dorești ceva foarte mult și ți se întâmplă, te emoționezi oricum ar fi și oricum îl vezi. Este foarte drăguț și mă bucur că am făcut asta. Doamne. Tot timpul când vă e frică să faceți un lucru, poate fi ceva bun. Mie mi-a fost frică să mă văd prima dată și mi-a plăcut. Mi-a fost frică să îmi dau bandajele jos și îmi place. Mai trebuie să se desumfle, mai trebuie să coboare, dar e exact cum am vrut să fie, e natural și drăguț”, a transmis Daiana Prodan pe rețelele de socializare.