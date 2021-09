Cum arăta Dan Negru în prima zi de școală! Ce mesaj a transmis omul de televiziune

Astăzi, aproape trei milioane de elevi au început școala. În data de 13 septembrie au sunat clopoțelul și a anunțat începerea anului școlar 2021 – 2022. Pe rețelele de socializare, cu această ocazie, Dan Negru a postat o fotografie, dar și un mesaj.

Pe rețelele de socializare, omul de televiziune Dan Negru a postat un mesaj, cu ocazia începerii noului an școlar, însoțit de o fotografie alb-negru de pe vremea când acesta pășea pe treptele școlii.

”Începe școala .

42% dintre copiii români sunt analfabeți funcțional! Citesc dar nu înțeleg.

Cel mai mare procent din Europa.

Asta pentru că învățătorul român a fost dintodeauna batjocorit.

Domnul Trandafir a lui Sadoveanu e icon pentru imaginea învățătorului român:

“Domnu’ Trandafir, bunul meu învățător, era un om năcajit, harţuit de administraţie care îşi ducea cu greu gospodaria și venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învaţatura de toate zilele…

Dar atunci nu, n-avea altă grijă decît să ne spuie istorii mişcatoare și să ne învețe carte.

Ca dânsul poate au mai fost mulţi.

Şi toţi au fost nişte apostoli, care au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulţămiri şi vorbe rele, dar care au izbutit sa-şi îndeplineasca, cu bine, menirea de învățători.

I-am vazut mormântul.

O cruce de stejar, înegrită de ploi: deasupra, un brad, care fâşâie la cea mai uşoara suflare de vant. Flori sălbatice pe pamantul negru.

Pe cruce, o tabliţa: „Aici odihneşte robul lui D-zeu Neculai Trandafir…” şi celelalte cuvinte nu se mai cunosc, le-au şters ninsorile şi ploile….

Mihail Sadoveanu -~Domnul Trandafir~”, este mesajul scris de Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010, este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”. În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

