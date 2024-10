Cum arată Dan Ursa, câștigătorul Survivor România, după ce și-a micșorat stomacul. Câte kilograme a slăbit, de fapt

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023, și-a făcut curaj și a apelat la operația de micșorare a stomacului. După o luptă continuă cu kilogramele în plus, fostul concurent s-a decis să facă acest pas major pentru viitorul lui. Rezultatele deja încep să se vadă, iar el mărturisește că a slăbit 12 kilograme după 17 zile de la intervenție. Iată ce a mai spus!

Dan Ursa a reușit să slăbească 20 de kg în timpul celor 5 luni petrecute în Republica Dominicană. Însă, odată cu revenirea în țară, câștigătorul Survivor a început să ia în greutate și să se confrunte, din nou, cu kilogramele în plus. Acest lucru l-a determinat să îi calce pragul doctorului pentru intervenția de micșorare a stomacului.

Dan Ursa a apelat la unii dintre cei mai buni medici pentru această schimbare și este conștient că va avea de așteptat până la rezultatul final. De asemenea, el a spus că momentele în care pierduse din greutate l-au făcut să își dorească să facă această operație, pentru că atunci se simțea mai bine în pielea lui.

Dan Ursa își ține comunitatea de fani la curent cu procesul prin care trece după operația la care a fost supus. El le-a spus acestora că a slăbit 12kg în doar 17 zile de la intervenție și le-a povestit ce mâncat cu ocazia aniversării lui de 42 de ani.

Cantitatea meselor câștigătorului Survivor au fost reduse semnificativ, iar Dan spune că nu mai simte foamea sau nevoia de a mânca.

„Haideți să vă povestesc ce am mâncat ieri. La micul dejun am mâncat un terci, adică niște fulgi de ovăz fierți în lapte. Am folosit lapte vegetal de migdale, pentru că ăla nu fermentează. Ca să fie dulce, am răzuit un măr și am pus un vârf de linguriță de scorțișoară. Foame nu mai simt de când am făcut operația. Pofte încă mai am, dar nu vreau să scap de ele. După ce a fost gata ceaunul, toți cei care au fost acolo au mâncat din farfurie, eu am mâncat din cană. Asta înseamnă că mi-am strecurat, cât am putut, acel ceaun. Iar seara, am mai mâncat vreo două linguri de terci.”, a mai spus el.