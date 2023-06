Vica Blochina suferă. Se întâmplă de când a revenit din Republica Dominicană, unde a participat la reality-show-ul Survivor. A slăbit șapte kilograme acolo, dar le-a pus repede la loc după revenire, ba s-a dus cu mult peste. Cum arată, de fapt, Vica, femeia pe care, în urmă cu ceva ani, o visau în patul lor mai toți bărbații? CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Vica Blochina făcea furori în urmă cu mulți ani, iar Victor Pițurcă a fost norocosul: îi devenea stelistului amantă. Urma o poveste de dragoste de durată, în urma căreia s-a născut fiul lor. Anii au curs peste amândoi. Timp în care s-au și despărțit. Vica a îmbrățișat showbiz-ul, care a prins-o perfect. A participat la show-uri TV, ultimul, Survivor 2023. Care a ”șifonat-o”.

Vica s-a întors de acolo cu șapte kilograme minus, era perfect, doar că în scurt timp a pus la loc, ba chiar mai mult. Iar zilele trecute, CANCAN.RO a surprins-o! E, parcă, o altă Vica, mai îmbătrânită și cu celulita ceva mai proieminentă. Deh, anii nu iartă pe nimeni. Important e spiritul mereu tânăr. Iar fosta amantă a lui Pițurcă îl are. Argumentul? E sufletul petrecerilor la care participă. Trăiește viața din plin!

Alături de Kamara am găsit-o pe faimoasa Vica, la câteva vorbe dulci cu prietenul ei de suferință de la Survivor. Apoi, s-a retras către mașină. Iar mișcările de acolo, când a cotrobăit prin autoturism, au dat-o de gol. Nu a putut ascunde celulita! Anii trec…

Vica Blochina a slăbit la Survivor, dar a pus totul la loc

Vica Blochina își lua inima-n dinți și accepta provocarea Survivor. S-a dus în Republica Dominicană să câștige, nu s-a întâmplat, dar a avut parte de o interesantă experiență. Și chinuitoare. Care a afectat-o, oarecum, psihic.

A slăbit în zilele de filmări de la Survivor, dar, revenită în România, a început să înfulece mult. A recuperat, rapid, kilogramele pierdute. Blondina a apelat, atunci, la o operație de micșorare a stomacului.

„A venit această operație după Survivor. Acolo am slăbit șapte kilograme, dar cum am ajuns acasă m-am îngrășat. Acolo nu mă gândeam la mâncare deloc, nu duceam dorul. A fost grea revenirea. Am fost bulversată, nu am dormit mult, psihic m-a distrus. Și ce faci ca să umpli golurile și situațiile grele, mănânci. Și am zis astăzi lasă că mănânc puțin, mâine la fel, hai că încă stau bine hainele pe mine și, dintr-odată, m-am trezit mai pufoasă”, dezvăluia Vica Blochina, pentru Fanatik.ro.

După operație, Vica explica prin ce trece: „Este nevoie să fac mișcare, așa mi-a spus domnul doctor să merg cât se poate de mult. Este mai greu faptul că trebuie să stau pe lichide. Am voie să beau doar apă plată, ceai și supă atât. Nu am voie să mestec absolut nimic. Sunt disperată după toate rețetele de fast food, cu mozzarella care se întinde. Pizza, paste cu sos alb, le savurez cu privirea din telefon”.

