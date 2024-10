Cum arată Diandra de la Insula Iubirii după ce și-a topit acidul din buze. Transformare spectaculoasă!

Diandra Moga a devenit cunoscută după participarea la Insula Iubirii. Tânăra a reușit să adune aproximativ 100.000 de urmăritori pe rețelele de socializare și îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Recent, fosta ispită a emisiunii de pe Antena 1 a dezvăluit că a renunțat la acidul din buze. În ultima perioadă, bruneta a făcut mai multe modificări în ceea ce privește aspectul fizic.

Diandra Moga a fost una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii, după ce a reușit să îl cucerească pe Andrei Rotaru. Bărbatul era căsătorit de 10 ani, însă nu a putut face față tentației. Totuși, la ultima ceremonie a focului, tânăra a dorit să plece singură din Thailanda. Apariția în cadrul show-ului de pe Antena 1 i-a adus popularitate, devenind cunoscută publicului larg.

Citește și: Diandra a recunoscut ce a făcut cu Andrei în baie, la Insula iubirii. Au fost sau nu intimi?

Diandra Moga a trecut prin mai multe schimbări după ce s-au încheiat filmările emisiunii Insula Iubirii. Tânăra a atras atenția internauților, reușind să adune un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare.

Astfel, fosta ispită de la Insula Iubirii este foarte activă în mediul online. Recent, a publicat un videoclip în care prezenta anumite obiecte vestimentare, iar fanii au observat că are buzele mai mici. Întrebată dacă a renunțat la acid, răspunsul său a fost unul afirmativ.

În ultima perioadă, Diandra a făcut mai multe modificări în ceea ce privește aspectul fizic. Nu a trecut mult timp de când și-a schimbat implanturile mamare. Operația a durat aproximativ trei ore și a decurs conform așteptărilor.

Ispita a stat internată, sub supravegherile medicilor, o zi în urma intervenției. Bruneta și-a dorit să aibă sânii mai mari, iar acesta este motivul pentru care a ales să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Nu existau complicații. Pur și simplu îmi doream o schimbare. Dar nu era o necesitate. Intervenția a decurs bine, m-am internat luni dimineața, am ieșit marți pe la ora 12.00. M-am operat luni, operația a durat undeva la 2-3 ore (…) Am avut emoții. Chiar dacă era a doua intervenție, cumva mă gândeam cum o să iasă rezultatul, pentru că le-am dorit un pic mai mari. De asta am decis să le schimb. Mi i-am dorit un pic mai mari, mi-am dorit o altă formă mai apropiată, dar totuși să nu dea în vulgar, pur și simplu să fie puțini mai voluminoși”, a mărturisit Diandra, potrivit Click.ro.