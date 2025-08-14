Cum arăta domnul Marian înainte să se combine cu Bianca și să apară la Insula Iubirii. Nu îl recunoști deloc!

Bianca Dan și Marian Grozavu au atras atenția încă din primul episod al emisiunii Insula Iubirii, atunci când și-au spus povestea de dragoste. Bărbatul a locuit mai mulți ani în Miami, iar de-a lungul timpului a călătorit în diverse destinații. El nu s-a ferit să împărtășească imagini din locurile pe care le-a vizitat. Totuși, fanii emisiunii au rămas surprinși atunci când au văzut cum arăta domnul Maria înainte. Era total schimbat!

Bianca și Marian formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Tânăra are 32 de ani, iar iubitul ei este cu 5 ani mai mare. Cei doi au venit la Insula Iubirii din dorința de a-și pune la încercare sentimentele la cel mai dur test al fidelității pentru a se asigura că pot avea încredere totală unul în celălalt. Acum, au devenit cunoscuți, iar oamenii sunt curioși să afle cât mai multe despre ei.

Cum arăta domnul Marian înainte să apară la Insula Iubirii

Marian Grozavu are 37 de ani și a fost mereu focusat pe cariera sa. De-a lungul timpului, a călătorit în diverse destinații din toată lumea, însă cel mai mult timp l-a petrecut în Miami. El a lucrat în marketing, vânzări și relații publice pentru industria de lux din SUA, Canada, Europa și Caraibe.

La acea vreme, când încă nu o cunoscuse pe Bianca Dan, concurentul de la Insula Iubirii punea foarte accent și pe felul fizicul său. Marian Grozavu frecventa sălile de fitness. De asemenea, avea un look total diferit. În unele fotografii, barba lipsește complet. Oamenii care au văzut imaginile vechi cu el au rămas surprinși. Pare un alt om!

Concurentul show-ului de la Antena 1 se descrie ca fiind un om onest, amabil, de încredere și un prosper afacerist în domeniul imobiliarelor. Conform descrierii sale de pe site-ul agenției imobiliare la care este angajat, Marian Grozavu se laudă cu numeroase activități și reușite în vânzări și relații publice.

„Am petrecut un deceniu în marketing, vânzări și relații publice pentru industria de lux din SUA, Canada, Europa și Caraibe. Experiența internațională îmi oferă avantaj în negocieri pentru clienții mei. Sunt dedicat și angajat în realizarea obiectivului meu. Natura mea onesta, amabilă și de încredere permite oamenilor să se simtă confortabil încredințându-mi sarcina importantă a vânzării sau cumpărării casei lor. Sunt specializat în tranzacționarea proprietăților cu valoare mare, ultimele tranzacții incluzând vânzări de blocuri, sedii companii sau fabrici. Rețeaua mea de colaboratori poate integra toată zona de servicii de realestate, pornind de la servicii de cadastru si intabulare, asigurare, finanțare proiecte imobiliare, până la proiectare, arhitectură și renovare imobile în vederea vânzării”, se descrie Marian, pe site-ul agenției imobiliare la care lucrează.

