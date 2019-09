Cum arată dormitorul lui Gheorghe Dincă. Criminaliștii și-au făcut cruce când au intrat

Criminaliștii au avut o surpriză de proporții atunci când au intrat în locuința lui Gheorghe Dincă, fiind vorba despre un adevărat haos la care nu s-ar fi așteptat nimeni. Mizerie de nedescris, obiecte aruncate unele peste altele, o imagine înfiorătoare a unui decor în care au avut loc evenimente tragice.

În ”Casa groazei” din Caracal au fost sechestrate și ucise – așa cum a declarat Gheorghe Dincă – Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Unul dintre anchetatori a povestit – în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România – ce au descoperit în casa lui Gheorghe Dincă.

“Era dormitorul, camera de zi a lui Dincă Gheorghe, în latura de vest… Am găsit material calcinat, o pereche de blugi. În holul locuinței, o poșetă, o pereche de încălțăminte, carnea aflată în congelator. S-a mai descoperit un telefon mobil tot în dormitor. E marca (…) și o husă de telefon. Poate reușim să ridicăm de acolo ceva, mai facem o cercetare”, a afirmat anchetatorul.

“Când am dat hainele la o parte, erau mulți șoareci, fugeau ca toți…”, a mai spus anchetatorul.

Amprentele care schimbă datele ”problemei”

Au fost descoperite amprente pe un pahar din locuința lui Gheorghe Dincă. Iar respectivele amprente nu îi aparțin ”Monstrului din Caracal”, ci lui… Bebe Strungaru, presupus complice al criminalului. Numai că acest Bebe Strungaru a declarat că nu îl cunoaște pe Gheorghe Dincă și că nu l-a întâlnit niciodată. Această declarație este infirmată, iată, de amprentele descoperite pe respectivul pahar, totul ducând spre concluzia preliminară că Dincă și Strungaru se cunoșteau și, posibil, făceau ”afaceri” împreună. Într-o astfel de situație, anchetatorii vor trebui să stabilească motivele care l-au determinat pe Strungaru să nege că îl cunoaște pe Gheorghe Dincă.

Reamintim că Bebe Strungaru a dat o declarație ”fermă” la România TV, susținând că drumurile sale nu s-au intersectat, niciodată, cu ale lui Gheorghe Dincă.

“Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Dincă, nu am vorbit niciodată şi nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Eu am 63 de ani şi dumnealui 66. Eu am făcut şcoala profesională de Strungărie, la Severin. Dumnealui nu ştiu ce a făcut, dar în niciun caz nu am avut cum să ne întâlnim. Nu l-am cunoscut. Nu îl ştiam nici din vedere. Nu auzisem de el până acum. Nu m-a interesat”, a declarat Bebe Strungaru la RTV.