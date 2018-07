Frumoasa actriță a făcut publice câteva poze cu fetița ei pe care a ținut s-o arate în timp ce o alăptează. Odată cu asta a vorbit șid espre această experiență pentru toate mămicile care au întrebări despre alăptat.

Blondina s-a pozat în intimitate, în timp ce își alăpta fetița și este tare mândră că face parte din această categorie de mămici.

„De când m-am întors cu Rita de la maternitate, foarte multe femei m-au întrebat despre hrănitul la sân. Mi-am dat seama cu ocazia aceasta cât de multă presiune se pune pe mămici și cum un lucru firesc se transformă într-o problemă extrem de stresantă. Iar o situație de genul ăsta nu poate influența decât negativ alăptatul. Mamele care alăptează au un risc mai mic de cancer ovarian și în plus, scapă mai ușor de kilogramele acumulate în timpul sarcinii – prin alăptat se pierd zilnic în jur de 500 de calorii. Ce să mai spun despre legătura emoțională care se stabilește între mamă și copil prin alăptat. Cred că e evidentă chiar și pentru cei care nu au copii. Eu am avut norocul ca Rita să se adaptaze imediat cu hrănitul la sân, încă din maternitate. Însă, așa cum am povestit, în a doua noapte după ce am ajuns acasă, a plâns destul de mult. Am intrat puțin în alertă, recunosc, pentru că știam că ea nu plânge fără motiv”, a scris Laura Cosoi, pe blogul personal.

Întrebată când va face publică prima poză cu fetiţa, Laura Cosoi a mărturisit că simte că încă nu este momentul. În plus, Laura Cosoi a spus că în timpul sarcinii s-a îngrăşat cu 10-12 kilograme şi acum încă nu a ajuns încă la silueta pe care şi-o doreşte.