Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana

Ilie Bolojan este cunoscut pentru discreția sa, mai ales în ceea ce privește viața personală. De-a lungul carierei sale politice, acesta a dezvăluit puține lucruri din viața privată, iar puțini sunt cei care știu cine este și cum arată cea care i-a fost soție. Florentina Bolojan i-a fost alături ani de zile, iar aceștia au două fiice împreună.

Ilie Bolojan și Florentina Bolojan, fosta lui soție care i-a păstrat numele și după divorț, au început relația la începutul anilor ’90. La acea vreme politicianul încă era student la Matematică și Mecanică, la Timișoara, iar partenera lui studia Artele, secția design vestimentar. Cei doi s-au îndrăgostit și au decis să își construiască o familie împreună.

Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan

Fost primar al orașului Oradea și actual prim-ministru, Ilie Bolojan are două fiice și a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan. Însă, în anul 2013, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar divorțul lor a stârnit numeroase speculații la acea vreme. Au fost lansate mai multe ipoteze, însă politicianul a păstrat discreția și asupra acestui aspect.

„Nu am ce să comentez pe acest subiect, e o chestiune personală”, declara în anul 2013 Ilie Bolojan, când a fost întrebat dacă divorțează.

În ceea ce o privește pe Florentina Bolojan, aceasta a fost chiar mai discretă ca fostul soț. Aparițiile sale au fost foarte rare. Potrivit informațiilor care au apărut în presă de-a lungul timpului, ea administra un magazin alimentar din Aleșd, iar după divorț s-a angajat la maternitatea din Oradea, ca psiholog.

De asemenea, Florentina Bolojan ar mai avea o sursă de venit. Acesta este consultant de asigurări de viață la NN România, fiind înscrisă în companie pe 9 octombrie 2020.

Actuala parteneră a lui Ilie Bolojan

După divorțul de Florentina Bolojan, actualul prim-ministru nu a mai fost surprins pentru o lungă perioadă în compania altei femei. Asta până în anul 2022, când Ilie Bolojan și Ioana, actuala parteneră, au marcat prima apariție publică.

Cea care îi stă alături lui Ilie Bolojan acum se numește Ioana și este, la rândul său, o prezență discretă. Deși aparițiile ei sunt rare, acesta i-a stat alături la diverse evenimente în ultimul timp. Bruneta este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea, iar relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine.

Foto: Facebook