Cum arată Frankie de la Insula iubirii, după ce și-a făcut încă două tatuaje pe față: “Îmi plac mult”

Ispita și-a mai făcut două tatuaje pe față / Sursa foto: social media
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Frankie, cunoscută publicului pantru participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, în rolul de ispită, a luat o nouă decizie îndrăzneață în ceea ce privește aspectul său. Pasionată de tatuaje și activând chiar în acest domeniu, a decis să își facă încă două tatuaje în zona feței. Tânăra le-a arătat fanilor rezultatul pe rețelele de socializare și pare foarte mulțumită de alegerea făcută.

Cele două modele sunt discrete, însă se află într-o zonă care atrage imediat atenția. Frankie și-a tatuat o inimioară mică sub unul dintre ochi, în zona pometelui, iar pe partea opusă a feței a ales două steluțe, poziționate una sub cealaltă. Deși sunt simple, acestea completează stilul nonconformist pe care ispita l-a adoptat.

Pasiunea pentru această formă de artă nu este deloc un secret. Corpul său este acoperit de numeroase tatuaje, realizate în diferite zone, de la mâini și picioare până la gât și față. Unele dintre acestea sunt mai ample, în timp ce altele sunt mici și discrete, fiecare contribuind la imaginea sa aparte.

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Până de curând, ispita avea un singur tatuaj în zona feței, cuvintele „cry baby”, scrise deasupra uneia dintre sprâncene.  Deși nu a dezvăluit dacă inimioara și steluțele au o semnificație personală sau dacă le-a ales pur și simplu pentru că i-au plăcut, Frankie s-a declarat încântată de rezultat.

„Îmi plac mult de tot tatuajele astea de ieri.”, a spus Frankie pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Ce inspirație a avut pentru porecla sa

Ispita și-a ales porecla inspirându-se de la Frankie Wilde, un DJ celebru din Ibiza, a cărui poveste a impresionat-o. Aceasta a explicat că personajul a continuat să își urmeze pasiunea pentru muzică după ce și-a pierdut auzul, devenind un simbol al ambiției și al perseverenței.

„De la Frankie Wilde. Este o legendă de la Ibiza, o poreclă care a pornit de la filmul ce reprezintă o persoană care nu avea nicio posibilitate să facă muzică, pentru că a rămas surdă și, totuși, a trecut peste handicapul ăsta și a ajuns cel mai renumit DJ de acolo. E o metaforă”, a spus Frankie, la ceremonia ghirlandelor, la Insula iubirii.

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