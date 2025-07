Cum arată fratele lui Radu Vâlcan. Cristian are emoții: urmează să se însoare

Radu Vâlcan are fani peste tot în țară, însă puțini știu cum arată fratele lui! Cristian are mari emoții în această perioadă! Motivul? Urmează să se căsătorească cu femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea și liniștea! Prezentatorul a oferit detalii despre marele eveniment!

Radu Vâlcan trece printr-o perioadă plină de emoții și trăiri intense. Motivul? Fratele său mai mic, Cristian, se pregătește să se căsătorească vara aceasta, iar ceremonia se va ține într-un loc cu totul special: Sighișoara.

Chiar dacă este fratele mai mare, Radu Vâlcan a spus că nu prea are ce sfaturi să îi ofere lui Cristian, pentru că este un bărbat matur, care știe ce face. Prezentatorul TV speră să devină și unchi peste ceva timp!

„Nu prea am ce sfaturi să îi dau, deja este un bărbat matur, chiar dacă este fratele meu mai mic. Cu siguranță are maturitatea necesară pentru a stăpâni lucrurile, fără a avea nevoie de sfaturile mele. El îmi tot spune că are emoții, eu i-am spus atât: , atunci când, Doamne ajută, să apară și un copilaș, în urma acestei legături frumoase dintre ei. E loc și e timp pentru emoții, l-am sfătuit ca acum să se bucure, să se relaxeze, pentru că au oameni lângă ei care le sunt alături”, a mărturisit Radu Vâlcan.