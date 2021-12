Cum arăta Gabriela Cristea la 19 ani, după ce a făcut avort. Imagini din tinerețea prezentatoarei de la Antena Stars

Gabriela Cristea a trecut printr-o adevărată drama la vârsta de 19 ani, atunci când a fost nevoită să facă avort din cauza unor complicații. Trauma suferită atunci i-a lăsat urme adânci în suflet chiar și în ziua de astăzi.

Gabriela Cristea a făcut un avort la vârsta de 19 ani, din cauza unor complicații.

”Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, a povestit Gabriela Cristea, într-o emisiune de la Kanal D.

Vedeta era atunci la începutul unei cariere promițătoare. După complicațiile avute, Gabriela a întâmpinat în continuare problem atunci când și-a dorit să întemeieze o familie și s-a lovit de imposibilitatea de a rămâne însărcinată.

„Am început să-mi doresc să fac copii. Am început așa, ca orice om. Iubindu-mă cu bărbatul iubit și aștepând să se întâmple astăzi, mâine, poimâine. Și nu s-a întâmplat niciodată. Și iar am așteptat. La un moment dat, am descoperit cu bucurie și cu speranță și cu…nici măcar nu am cuvinte să-mi aduc aminte sentimentele de atunci – că sunt însărcinată”, și-a început dezvăluirea Gabriela Cristea.

„Mi-aduc aminte de acel moment în care doctorii îmi spuneau că trebuie să-mi facă intervenția pentru că era atât de periculos încât puteam și eu să-mi pierd viața și eu le spuneam să mai așteptăm un pic că poate se întâmplă o minune”, a spus ea.