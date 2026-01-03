Cum arăta Ioana Băsescu în 2007. Imagine rară cu fiica cea mare a fostului președinte al României

O fotografie din 2007, scoasă la lumină din arhiva CANCAN.RO, o surprinde pe Ioana Băsescu într-un moment de libertate totală, imediat după divorț. Îmbrăcată în alb, relaxată și cu o cheie strânsă în mână, fiica cea mare a lui Traian Băsescu pare că tocmai a închis o ușă importantă și e gata să deschidă alta.

Poză cu istorie: alb imaculat, buric la vedere și o cheie care spune tot

Prin cotloanele arhivei CANCAN.RO, ascunsă într-o sacoșă electorală portocalie, a ieșit la lumină o fotografie din 2007 care spune mai mult decât o mie de comunicate politice. Ioana Băsescu tânără, aflată clar într-un moment de libertate personală, surprinsă la distracție, proaspăt coafată, îmbrăcată complet în alb – simbol al purității, al restartului și, de ce nu, al paginii întoarse după un divorț intens mediatizat. Ținuta e curată, calculată, dar cu un detaliu care sparge orice protocol: buricul la vedere, semn că viața merge înainte și nu mai cere aprobări.

Nu știm dacă venea sau pleca, dar cheia strânsă în mână trădează clar una dintre variante. Ori tocmai închisese ușa trecutului, ori era pe punctul de a deschide una nouă.

Cert e că fotografia surprinde o stare: relaxare, siguranță și un soi de -sunt bine, mulțumesc- transmis fără cuvinte. Pantofii eleganți completează imaginea unei femei care știe exact unde se află și nu are nimic de demonstrat nimănui. Colac peste pupăză, în spatele ei, se află chiar Cheloo de la Paraziții, pus pe gânduri grave. Ori de la etilic, ori de la apariția diafană a fiicei președintelui.

Contextul epocii nu e de neglijat. La doar o lună după un divorț intens comentat în presă, psihologii consultați de publicațiile vremii vorbeau despre un fenomen clasic: schimbarea look-ului ca formă de vindecare. Blond mai deschis, bronz discret, atitudine degajată. Semne clare că șocul fusese depășit, iar trecutul lăsat în urmă fără regrete. Sursele din anturajul Ioanei Băsescu confirmau atunci că depresia nu intrase nici măcar pe ușă, iar numele fostului soț devenise subiect închis.

Ioana Băsescu, nevasta vitează: de la jaf pe Calea Moșilor la gonit hoții

Dacă ar fi existat TikTok în anii 2000, Ioana Băsescu ar fi fost eroină de serial urban. În plină tinerețe, pe când era soție, fiică de primar general și mai apoi de președinte, dar și personaj constant de ziar, Ioana n-a fost deloc domnișoara care leșină la prima sperietură. Din contră! A fost jefuită, a pornit în urmărirea hoților, a gonit cu mașina prin București și, când a fost prinsă de radar, a acceptat amenda și permisul suspendat fără să scoată „cartea tatălui” din buzunar.

Celebrul episod de pe Calea Moșilor a rămas de manual. Ioana stătea liniștită în mașină, la telefon, când un individ i-a spart geamul și i-a smuls poșeta. În loc să plângă pe volan, fata cea mare a lui Traian Băsescu a pornit imediat în urmărire, după o Dacie bleumarin, prin străduțe întortocheate, până când un grup apărut ca din pământ a făcut-o să piardă urma. Concluzia ei a fost clară și practică: „Nu banii contează, ci actele și cheile”. A schimbat încuietorile, geamul și a mers mai departe, fără dramă.

Nici cu Poliția Rutieră n-a fost mai puțin spectaculoasă. Prinsă cu peste 100 km/h pe DN2, în zona Limpeziș, Ioana a fost trasă pe dreapta de un agent care habar n-avea pe cine oprește. Când a realizat cine era la volan, era deja prea târziu: procesul-verbal era completat, amenda dată, permisul suspendat. Ioana și-a cerut scuze, a acceptat sancțiunea și a plecat mai departe, în drum spre Moldova, unde transporta ajutoare pentru sinistrați. Fără scandal, fără pile, fără „știți cine sunt”.

Pe plan sentimental, lucrurile erau la fel de intense. Povestea cu Bodo, solistul Proconsul, a fost una de film romantic: întâlnire pe litoral, discuții până la răsărit, mutat împreună, nuntă ca-n reviste, cu Traian Băsescu oficiind cununia civilă, artiști la microfon și whisky la răscumpărare când mireasa a fost furată. O căsnicie trăită la vedere, cu emoții, muzică și multă presă.

Privită azi, la 20 de ani distanță, perioada aceea arată clar un lucru: Ioana Băsescu n-a fost niciodată personaj de decor. A fost genul care aleargă după hoți, acceptă amenzi, iubește fără calcule și iese din scenă cu capul sus, chiar și după divorț. O fiică de președinte? Și asta dar mai mult decât atât! O femeie cu nerv, viteză și replică.

