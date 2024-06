Cum arată miresica la brațul lui Răzvan Simion! Începe mega-petrecerea! Prezentatorul de la Neatza și Daliana și-au făcut apariția

Zi mare pentru Răzvan Simion și Daliana, aleasa inimii sale! Cei doi, care în urmă cu un an s-au logodit, au făcut acum pasul cel mare: s-au căsătorit! Sâmbătă dimineața au făcut cununia, iar pe seară, mirii și invitații lor s-au retras pentru petrecerea de nuntă. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate, cu Daliana și Răzvan și vi le prezintă, în exclusivitate.

Pentru Răzvan Simion și Daliana, aleasa inimii sale, ziua de sâmbătă, 8 iunie, va rămâne una a fericirii. Atunci s-a produs marele eveniment din viața lor: s-au căsătorit, după ce, în urmă cu un an, prezentatorul de la Neatza îi dăduse iubitei inelul de logodnă.

(NU RATA: RĂZVAN SIMION ȘI DALIANA RĂDUCAN SE COMPORTĂ CA O ADEVĂRATĂ FAMILIE „MATINALUL” DE LA ANTENA 1 A „TRAS” LOZUL CÂȘTIGĂTOR!)

CANCAN.RO a anunțat, în premieră, despre evenimentul de marcă din viața celor doi (Vezi AICI detaliile), iar acum vine cu imagini exclusive cu cei doi fericiți ”însurăței”.

Daliana, pe care o năpădesc emoțiile, este în centrul atenției. Rochia de mireasă o prinde cum nu se poate mai bine, în timp ce Răzvan, mai dezinvolt, dă sobrietate evenimentului, grație costumului de culoare neagră pe care și l-a ales.

Vedeta Antenei și consoarta lui au coborât din mașină și, cu pași mărunți, s-au îndreptat către restauranrtul Fork, unde va avea loc petrecerea.

Daliana și-a pregătit din timp rochia de mireasă

Daliana spunea, de curând, că se apropie marele eveniment. „Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan în cadrul podcastului Conversații Liminale.

(CITEȘTE ȘI: DALIANA RĂDUCAN ȘI-A ALES DEJA ROCHIA DE MIREASĂ! CUM A REACȚIONAT RĂZVAN SIMION)

Daliana Răducan și Răzvan Simion sunt împreună de aproximativ trei ani, relația înfiripându-se la scurt timp după ce prezentatorul de la Antena 1 se despărțea de Lidia Buble. Răzvan Simion a cerut-o de soție la trecerea dintre ani, 2022-2023, când i-a pus Dalianei pe deget un superb inel de logodnă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.