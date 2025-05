Cum arată mormântul lui Silviu Prigoană, la 6 luni de când s-a stins din viață. Regretatul afacerist, uitat de familie și apropiați!

Afaceristul Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit într-un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov. Tragedia a survenit în mod neașteptat, în timp ce acesta lua masa într-un local situat pe raza comunei Bran.

Înmormântarea omului de afaceri a avut loc în mare discreție, fiind organizată de apropiații săi într-un cadru restrâns, departe de ochii curioși ai publicului. Silviu Prigoană își doarme somnul de veci în Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, un loc de odihnă ales probabil pentru semnificația sa spirituală și personală.

La șase luni de la trecerea în neființă, mormântul acestuia se prezintă într-o stare de aparentă uitare. Locul său de veci nu are nici flori, nici lumânări aprinse, semn că nu este vizitat frecvent de familie sau apropiați. Imaginea mormântului pare a fi una sumbră.

Deși în trecut a fost o figură activă și vocală pe scena publică, cu multiple apariții televizate și implicare în diverse proiecte de afaceri, sfârșitul său pare să fie marcat de o izolare surprinzătoare. Cei care l-au cunoscut îndeaproape nu par să își mai facă simțită prezența în acest loc simbolic, lăsând loc pentru reflecție asupra trecerii ireversibile a timpului.

În același timp, imaginea lui Silviu Prigoană rămâne vie în amintirea celor care i-au fost apropiați, chiar dacă gesturile simbolice, cum ar fi aprinderea unei lumânări sau depunerea unei flori, lipsesc. În spațiul virtual, amintirile legate de afacerist continuă să fie împărtășite, păstrând astfel o parte din spiritul său în viață.

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a afaceristului, a fost la mormântul lui Prigoană de Paște, împreună cu mama sa.

„Unul e într-o sectă, unul este ateu. Este cineva care aprinde lumânări. Așa e tradiția. Eu m-am dus la cimitir unde este Silviu Prigoană, unde este înmormântat și băiețelul nostru. Este cimitir privat. Apoi am mers și la cimitirul din Străulești, unde sunt și bunicii. Am mers, dar nu am făcut poze.

Nu știu cine merge la el, probabil cineva de la administrația cimitirului sunt lumânări aprinse și flori proaspete. Cine face asta, foarte bine. Nu m-am întâlnit cu nimeni acolo. Nu era nimeni. A fost și mama, a vrut să meargă”, a spus Adriana Bahmuețanu.