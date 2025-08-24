Cum arată penthouse-ul în care locuiește Andreea Popescu cu Rareș Cojoc și cei trei copii. Are saună, cinema și terasă!

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, locuiește într-un penthouse care se învârte după soare. Locuința are o suprafață generoasă de nici mai mult, nici mai puțin de aproape 1.000 de metri pătrați, saună, cinema, terasă spațioasă și o grădină pe măsură, investiții făcute pentru binele și confortul celor trei copii pe care îi au împreună. Fanii au crezut că nu văd când coregrafa a făcut turul vilei.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc sunt căsătoriți de 9 ani și au împreună trei copii. Familia fostei dansatoare locuiește într-o casă care parcă se învârte după soare, desprinsă parcă din filmele de la Hollywood, un penthouse cu toate facilitățile și confortul de care au nevoie.

Andreea Popescu locuiește într-un penthouse aproape 1.000 de metri pătrați

În cadrul unei emisiuni TV, Andreea Popescu a mărturisit că vila a fost construită exact așa cum a visat ea și soțul ei. Deși atunci nici nu erau căsătoriți și nici nu erau părinți, camerele au fost împărțite conform nevoilor și priorităților lor, dar și cu gândul că familia lor se va extinde. Locuința are o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați, este dotată cu saună, cinema privat, cameră de joacă pentru copii, o terasă spațioasă și o grădină amenajată.

„Ne-am construit casa după cum ne-am dorit, am împărțit-o cum am dorit, doar că la momentul respectiv nici măcar nu eram însărcinată, nici nu știu dacă eram căsătoriți atunci și, cumva, acum avem trei copii, nu ne-am gândit că o să avem trei copii. (…) Cu tot cu terase, 900 și ceva de metri pătrați, aproape 1.000”, a declarat Andreea Popescu, la Summer Star.

În locuința sa impresionantă, fosta dansatoare are trei ajutoare de nădejde. Este vorba despre trei bone filipineze. Fiecare are sarcinile ei bine stabilite astfel încât niciun colțișor din casă să nu rămână neatins. Recent, Andreea Popescu a mărturisit că intenționează să angajeze și un bucătar.

”Sunt o femeie care are nevoie de ajutor ca să poată să funcționeze, să le dau copiilor tot ce e mai bun din mine, să îi dau soțului și partea frumoasă, nu mereu frustrări și stres. (…) Amândoi muncim, nu primim pe gratis. (…) O fată este la curățenie, unde am nevoie șase zile pe săptămână. (…) La un moment dat vreau să îmi iau și un bucătar”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.

