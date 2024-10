Cum arată penthouse-ul în care se vor muta Culiță Sterp și Daniela Iliescu. Motivul pentru care au ales să stea la părinții ei până acum

Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt gata să se mute la casa lor! Cântărețul a cumpărat, acum ceva vreme, un apartament imens pe care voia să-l țină drept investiție. Doar că, lucrurile s-au schimbat și a decis, împreună cu iubita lui, să-și facă bagajele și să locuiască acolo. Mulți s-au întrebat de ce renunță la casă pentru a sta la bloc, iar blondina a explicat motivul. Imagini din locuința celor doi!

Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt gata să se mute la casă nouă. Cei doi nu vor mai locui cu părinții Danielei, căci și-au pus la punct propria locuință. Renunță la casă și la curte, pentru a sta la bloc. Tânăra a tot fost întrebată, pe rețelele de socializare, de ce au ales să se mute la bloc, ținând cont că au locuit o viață întreagă la casă, iar ea le-a explicat tuturor motivul.

Se pare că artistul cumpărase penthouse-ul respectiv pentru a-l avea ca investiție, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată și au decis să locuiască acolo. Așa că, au început amenajările de care se ocupă, bineînțeles, Daniela!

”Hai să vă povestesc. Pentru că sunt extrem de multe întrebări pe tema asta. Noi când am început să vorbim, Culiță a cumpărat acest penthouse în Sebeș, mai mult ca investiție. Apoi, când a plecat la Survivor eu am amenajat apartamentul pe care îl aveam eu la Hațeg, ca să ne mutam după ce voi naște. Nu ne-am mai mutat acolo, ne-a fost mai comod să stăm acasă la mine (la părinți) ca e mare, e curte, etc Milan e cel mai fericit acolo. Cu timpul am zis, hai sa ne amenajăm penthouse-ul dacă e deja la îndemână, iar pe viitor ne dorim să ne mutăm la casă.

De vreo 3-4 ani tot facem câte ceva, dar în ultimul an ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculam lucurile, am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi”, a scris Daniela, pe contul ei de Instagram.