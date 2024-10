Daniela Iliescu, prima reacție după scandalul monstru al familiei Sterp și Carmen de la Sălciua

Scandalul dintre cântăreața de muzică populară Carmen de la Sălciua și Getuța Sterp, sora mai mică a lui Culiță Sterp, continuă să atragă atenția publicului, fără semne că tensiunile dintre ele s-ar domoli. Totul a început când Getuța a făcut declarații controversate despre fosta ei cumnată, stârnind o reacție vehementă din partea lui Carmen, care s-a simțit jignită și a avertizat-o pe tânără că ar putea apela la justiție pentru a pune capăt comentariilor defăimătoare.

Geta Sterp a tratat avertismentele artistei cu ironie, transmițându-i un mesaj batjocoritor, în care părea să nu ia în serios amenințările legale. În replică, Carmen de la Sălciua a decis să aducă în discuție și alte aspecte sensibile, acuzându-l pe Culiță Sterp, fostul său soț, că ar fi beneficiat exclusiv de veniturile generate de piesele lor de pe canalul de YouTube pe care l-au gestionat împreună pe perioada relației. Nici Daniela Iliescu, actuala parteneră a lui Culiță, nu a stat departe de scandal și a transmis un mesaj public.

Potrivit lui Carmen de la Săciua, acest canal de YouTube ar continua să aducă sume importante lui Culiță din drepturile de autor pentru piesele pe care ea le-ar fi compus, fără ca ea să fi primit vreo parte din acei bani.

În acest context, Daniela Iliescu, actuala parteneră a lui Culiță Sterp, a simțit nevoia să transmită un mesaj public, însă nu pentru a escalada conflictul, ci pentru a clarifica poziția sa. Daniela, care în trecut a mai fost implicată în dispute publice alături de familia lui Culiță, a declarat că își dorește să stea departe de orice scandal și că obiectivul său principal este liniștea și armonia în familie. Aceasta a subliniat că intenția ei este de a evita cu orice preț conflictele și că nu va interveni în disputele apărute în spațiul public.

„Legat de întrebările care încep cu „ce părere ai despre” sau legate de subiecte în care am fost implicată.

Sunt fooooarte multe întrebări și oricât de mult mi-aș fi dorit sa ies, sa spun adevărul, sa împărtășesc lucruri, sa dezbat subiecte deranjante, așa cum ar fi fost corect față de mine, am ales sa fiu rezervata.

Ma străduiesc de atâția ani sa stau departe de circ și subiecte de cancan, chiar dacă de cele mai multe ori am fost implicată fără voia mea şi fără sa îmi doresc așa ceva.

Cred ca anul acesta am avut prima reacție, pentru ca e greu sa taci când ştii care e care e adevarul sau partea ta de poveste. Asa ca, in continuare îmi doresc din suflet sa stau departe de orice subiecte negative, nu îmi doresc sa mai dau răspunsuri și sa alimentez ceva.

Am realizat in ultima vreme ca timpul le arată pe toate și că nu merită sa îți pui toată energia în a demonstra oamenilor ca esti un om bun. Pentru mine dacă numele meu nu ar mai fi parte din nicio ştire, nici de bine nici de rău, ar fi perfect. Dar nu am cum, ca momentan asta „vinde”.

N-am știut la începuturi ca asta face parte din relația cu o persoană cunoscută, dar uşor am învățat cum sa gestionez

lucurile (desi uneori mi s-a mai umplut paharul). In incheiere, as vrea sa va spun ca imi doresc sa stau departe de orice subiect negativ și sa ma focusez doar pe realizările mele personale și profesionale și lucurile pe care aleg sa le împărtășesc cu voi. Și nu mă interesează ce fac sau spun alte persoane. Pentru mine singurul lucru care contează e liniștea din familia mea

Ați văzut ca nu răspund la genul acesta de întrebări, așa ca pe viitor puteți sa le evitați. Oricare ar fi subiectul

Multumesc!”, a fost mesajul transmis de Daniela, pe rețelele de socializare.