Cum arată rochia de 11.000 de euro purtată de Selena Gomez? A strălucit la un eveniment

Pe 8 martie, Selena Gomez a sărbătorit cea de-a 37-a aniversare a logodnicului ei, Benny Blanco, îmbrăcând o rochie de bal roz aprins și o haină de blană în valoare de 11.000 de dolari.

Ținuta de prințesă modernă aleasă de vedeta de Tânăra de 32 de ani a fost surprinsă într-o fotografie postată de prietena ei Theresa Mingus, dedicată celebrării zilei speciale a iubitului Selenei.

În imagine, Gomez poza alături de Mingus și Anna Collins în rochia de bal fără bretele și haina neagră de blană în fața unui fundal plin cu baloane argintii și albastre, conform GLITTER MAGAZINE.

De asemenea, Selena purta o fustă bufantă și un corset mulat, despre care presa a aflat că era un model de 10.990 de dolari de la Oscar De La Renta.

Rochia a fost completată cu un choker cu șnur și ruj roz.

Fanii au fost încântați de aspectul actriței din Only Murders in the Building. Printre comentariile de susținere, Selena a fost descrisă ca „regina întregii lumi”. Un alt utilizator a scris: „Selly în rochie de bal arată ca o prințesă.”

(Citește și: Avertismentul FBI pentru posesorii de telefoane Android și iPhone. „Ștergeți-le acum!”)

Cum a compensat Selena Gomez absența logodnicului

Deși Blanco nu a fost prezent în nicio fotografie, logodnica lui a scris un omagiu dulce pentru a se asigura că acesta se simte iubit de ziua lui.

„Nu sunt sigură ce am făcut ca să te merit, dar la naiba, mă bucur că te-ai născut. La mulți ani, iubitule”, a scris Gomez alături de un carusel Instagram plin cu fotografii romantice cu cei doi.

Care este următoarea etapă din călătoria Selenei cu Benny

La sfârșitul acestei luni, cuplul va lansa primul lor album comun, “I Said I Love You First”, care urmează să fie lansat pe 21 martie. Colaborarea vine după ce și-au anunțat logodna pe Instagram în decembrie 2024.

„Acest album a luat naștere în mod organic, ca rezultat direct al confortului pe care amândoi l-au simțit atunci când au lucrat împreună din punct de vedere creativ, permițându-le să producă o artă care să le reflecte în mod autentic experiențele”, se afirmă într-un comunicat de presă. „Este o cronică a întregii lor povești – înainte să se întâlnească, îndrăgostindu-se și privind spre ceea ce le rezervă viitorul.”

Proiectul comun include piese precum „Scared of Loving You”, „Call Me When You Break Up”, cu Gracie Abrams, și „Sunset Blvd”, care va fi lansat pe 14 martie.

Mai multe informații despre proiect vor fi publicate în zilele următoare până la lansare. Între timp, cele mai recente piese ale ambilor artiști sunt disponibile pe Spotify.

(Citește și: Încă o pierdere în sport. Unul din cei mai mari baschetbaliști a încetat din viață la doar 54 de ani)