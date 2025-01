Cum arată și cu ce se ocupă acum Flore Salalidis, femeia cu care Irinel Columbeanu a înșelat-o pe Monica Gabor: ”Îmi purta ghinion!”

În urmă cu ani de zile, Irinel Columbeanu ținea prima pagină a ziarelor cu episodul din jacuzzi-ul de le Izvorani, în care se relaxa alături de două domnișoare. Una dintre ele era Flore Salalidis, cea care a devenit cunoscută ca „blonda lui Iri”. Anii au trecut, iar Flore s-a schimbat radical, s-a retras din lumina reflectoarelor, și-a schimbat numele și nu mai este interesată de peisajul monden. Ce face și cum arată acum „blonda lui Iri”?

Așa cum spuneam, în urmă cu ani de zile, Flore Salalidis a intrat într-un scandal de proporții după episodul cu jacuzzi-ul de la Izvorani. Alături de o altă tânără, aceasta a fost surprinsă în compania lui Irinel Columbeanu, iar episodul a adus și divorțul pentru fostul milionar. La acea vreme, Monica Gabor a decis să rupă mariajul după ce a văzut distracția din jacuzzi.

(CITEȘTE ȘI: Irina Columbeanu a împlinit 18 ani! Cum și-a sărbătorit majoratul fiica lui Irinel)

Ei bine, după întreg scandalul de la vremea respectivă, Flore Salalidis a rămas pentru o bună perioadă în lumina reflectoarelor. Aceasta avea apariții regulate și se bucura de atenția publică până când viața ei a ajuns într-un moment delicat, decesul mamei sale. Cea care i-a dat viață a murit în urmă cu ceva timp, iar acela a fost momentul în care viața lui Flore s-a schimbat radical. S-a retras din lumina reflectoarelor și chiar și-a schimbat numele.

După decesul mamei, Flore Salalidis și-a schimbat radical viața. Acum tânăra se ferește de lumina reflectoarelor și se concentrează pe alte aspecte mult mai importante. Vrea să se regăsească, iar pentru asta chiar a fost și într-un retreat în India, în urmă cu ceva timp.

„N-am mai apărut de o mie de ani. Sunt în vacanță cu câțiva prieteni în Goa, India. Am venit în mare parte pentru un retreat, este un program de detox de 21 de zile. Se face yoga, masaje, tratamente cu plante de ale lor. Voi sta plecată în vacanță până pe 11 martie.

Am ales să fac asta pentru că eram curioasă, am auzit că este foarte bun pentru organism. Rezultatele se vor vedea la sfârșit. Am abia 7 zile, dar deja mă simt super ok. Psihic în primul rând. În rest sunt bine, mi-am propus să călătoresc cât mai mult anul asta. Următoarea excursie va fi în Japonia”, mai spunea Flore Salalidis.