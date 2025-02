Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora are o meserie BIZARĂ

De când a acceptat să participe în cel mai nou sezon Asia Express – Drumul Eroilor, Serghei Mizil este din nou în centrul atenției publice. Dacă despre el nu prea ar mai fi multe de spus, puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă Cora, soția acestuia. Recent, cei doi au făcut senzație pe social media. Au avut un schimb de replici savuroase, iar imaginile cu ei s-au viralizat.

La începutul acestui an, Serghei Mizil a uimit audiența când s-a aflat că este unul dintre concurenții din noul sezon Asia Express – Drumul Eroilor. Bărbatul va face echipă cu Mara Bănică, însă, în spatele succesului său există o altă femei. Puțini sunt cei care știu de Cora, soția lui, femeia care i-a stat tot timpul în umbră și l-a susținut, s-a ocupat de familie și a i-a adus echilibrul între viața personală și profesională. Recent, cei doi soți au făcut senzație pe o rețea de socializare.

Reacția fabuloasă a lui Serghei Mizil când a aflat că va dormi cu Mara Bănică la Asia Express 2025

Pe cât de expusă îi este viața în lumina reflectoarelor, pe atât de discretă este expunerea soției sale. Se poate spune că Serghei Mizil este un veteran în aparițiile publice, însă nu același lucru se poate spune și despre femeia care îi este alături de o viață. Cora Mizil este femeia care a stat aproape tot timpul în umbra acestuia și l-a susținut, o prezență extrem de discretă.

Recent, în spațiul public a fost încărcat un videoclip în care cei doi au un schimb de replici, conversație care a stârnit amuzamentul utilizatorilor. Cu un simț al umorului la fel de dezvoltat ca soțul ei, Cora Mizil s-a contrazis cu soțul ei pe seama unei întâmplări petrecute în trecut – vezi AICI ”cearta” din familia Mizil.

În ultimii ani, Cora Mizil s-a dedicat studiului activităților de ezoterism, după ce în spațiul public a dezvăluit cum a simțit o chemare către acest domeniu. Aceasta a mărturisit că a simți tot timpul energii, însă nu le-a dat importanță. A început să se documenteze, să caute explicații pentru a se lămuri în legătura cu anumite experiențe paranormale pe care le-a trăit, iar acum chiar oferă consiliere în acest sens.

”Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil la „Xtra Night Show”, în urmă cu ceva timp.