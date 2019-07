Cum arată verighetele pe care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea le vor purta toată viața

Emoții mari pentru Adelina Pestrițu! Vedeta a făcut publice mai multe imagini încă de dimineață pentru a-și ține la curent fanii cu pregătirile pe care le mai are de făcut. Una dintre surpizele cu care și-a încântat prietenii virtuali, a fost o imaginine cu verighetele pe care cei doi le vor purta toată viața.

„Am ținut să fie ambele identice. Atât eu cât și Virgil iubim bijuteriile cu pietre, astfel am decis că inelele noastre de cununie să fie din platină și bătute în diamante. Virgil nu poartă decât ceas sau câteva brățări tenis. Verigheta este singurul inel pe care îl va purta, sper eu pentru întreagă viață. În același timp am decis să port cercei-bobițe cu diamante pentru că îi consider finuți și potriviți pentru orice eveniment din viață unei femei”, a spus vedeta.

Cununia civilă, fără nași

Recent, Adelina Pestrițu a explicat de ce la cununia civilă au fost prezenți doar nașii lor.

“Ne-am dorit să fie extraordinar de restrâns, nu restrâns. Nici familiile noastre nu au participat la cununie. Era foarte cald afară și să o luăm prin primărie pe Zenaida cu oameni mulți și să o agităm, să transpire, să se plictisească… Nu am vrut treaba asta. Am fost, am semnat certificatul de soț și soție. Ăsta a fost scopul nostru la primărie. Nu a durat extraordinar de mult, dar am vrut să separăm lucrurile. Cununia civilă s-a făcut în mod restrâns pentru că dacă am fi invitat un prieten s-ar fi supărat restul prietenilor”, a spus Adelina Pestrițu.