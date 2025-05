Cum arată vila lui George Simion, din Vrancea? Motivul pentru care locuiește într-un apartament închiriat

Deși trăiește de ani buni în București, George Simion, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale 2025, este originat din Vrancea, acolo unde are acum declarat domiciliul în acte. Cum arată casa liderului AUR din satul Răchitosu?

George Simion, câștigătorul detașat al primului tur al alegerilor prezidențiale din România, a copilărit în satul Răchitosu, comuna Garoafa, județul Vrancea, locul de care este extrem e legat sentimental, acolo unde, spune el, tradiția și credința i-au format rădăcinile. În adolescență, familia liderului AUR s-a mutat în București, locul unde politicianul a absolvit liceul, unde s-a stabilit și unde și-a întemeiat o familie.

Te-ar putea interesa: Unde a plecat George Simion după ce a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale: ”Nimic fără Dumnezeu”

Cum arată vila lui George Simion, din Vrancea

Deși trăiește de mulți ani în București, George Simion și-a păstrat domiciliul în Răchitosu, satul copilăriei sale. Conform imaginilor din arhiva Google Maps, în anul 2012, casa din Răchitosu se află pe strada principală din localitate și încă se afla în construcții. De altfel, în anul 2023, lideru AUR a fost cel care a făcut publică adresa din acte a locuinței sale, pe o rețea de socializare – atunci când a primit de la DGA o citație la domiciliul din Vrancea.

În București, George Simion locuiește cu chirie într-un apartament modest – de doar 50 de metri pătrați – vezi GALERIA FOTO. Datorită funcției sale de parlamentar, liderul AUR beneficiază de decont lunar pentru chiria locuinței sale.

În urmă cu ceva timp, George Simion a declarat că în anul 2019 a vândut apartamentul – din sectorul 3 al Capitalei – primit de la părinții lui, iar banii câștigați i-a investit în campania electorală din 2024.

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a spus candidatul AUR la alegerile prezidențiale, potrivit Fanatik.

sursă foto: libertatea.ro

Te-ar putea interesa: Cine este și cu ce se ocupă soția lui George Simion, de fapt. Ilinca și liderul AUR au împreună un băiețel