Cum au rămas doi români fără mașină în Turcia. Motivul ireal pentru care le-a fost confiscată: „Cu cei de la poliție nu m-am putut înțelege”

O româncă a vrut să se distreze pe cinste în Turcia, așa că și-a făcut bagajele și a plecat cu mașina spre Istanbul. A trecut vama și a ajuns la destinație. La volan nu s-a aflat proprietarul mașinii, adică ea, ci o altă persoană. Au fost opriți în trafic de către un echipaj de la Poliția Rutieră și ce să vezi? Le-au confiscat mașina, când nimeni nu se aștepta. Cei doi români au încremenit când au auzit și au încercat să ceară explicații. N-au reușit, însă, și au sunat de îndată la Consulat. Calvarul lor nu s-a încheiat nici acolo!

Vacanța a doi români s-a transformat într-un adevărat coșmar. Au vrut să se bucure de câteva zile în Turcia, așa că s-au urcat în mașină și au plecat la drum. Ea este proprietarul mașinii, dar n-a fost și șoferul. A stat pe scaunul din dreapta tot drumul și apoi în timpul plimbărilor din Istanbul. Aceștia au fost opriți de un echipaj de la Poliția Rutieră și ce să vezi?

Le-a fost confiscată mașina, iar ei au încremenit. Cei doi români nu au înțeles de ce oamenii legii vor să le ia mașina și să-i amendeze. Au încercat să folosească Google Translate, însă fără succes, că tot nu au înțeles limba turcă.

CITEȘTE ȘI: A început programul „Litoralul pentru toți”. Cât costă o noapte de cazare la un hotel din Mamaia, acum, în septembrie 2024

„Bună seara! Am nevoie de ajutor din partea celor care cunosc limba turcă. Ieri am ajuns în Istanbul cu mașina proprietate personală. Dar la volan se află altă persoană (eu fiind în dreapta șoferului). La vama turcă ne-au verificat pe amândoi și ne-au lăsat să trecem, fără vreo altă observație. Aseară, am fost opriți de un echipaj de la poliția rutieră (noi fiind pe aceleași locuri în mașină) șoferul a fost amendat pentru că nu conducea cu procura de la proprietar.

CITEȘTE ȘI: Cum arată plaja Mamaia Nord după ciclonul care a devastat Vama Veche. ANM explică fenomenul + când se opresc ploile

Femeia a sunat la Consulat, în speranța că cineva o va ajuta. Doar că nu s-ar fi întâmplat așa, ci mai mult s-a pierdut în detalii.

Tânăra a aflat unde este mașina ei datorită aplicației pe care o avea descărcată pe telefon. Nu știe momentan cât timp va fi nevoită să stea pe meleagurile Turciei, până când va fi rezolvată această problemă. Până atunci, ea a ținut să ceară ajutorul românilor, care au mai trecut prin situații asemănătoare, postând întreaga situație pe un grup de Facebook destinat vacanțelor.

„Azi, la aproape 24 de ore de la ridicarea mașinii, am reușit să aflu locația ei cu ajutorul aplicației de pe telefonul propriu. Încă nu știu cât va trebui să rămân în Turcia, ce amendă am eu de achitat (cea a șoferului e deja plătită), nu am niciun document eliberat de poliție și consulatul îmi da informații lapidare și contradictorii. În plus, nu știu dacă pot părăsi Turcia fără mașină, în condițiile în care figurez la vama că am intrat cu ea”, a conchis românca.