Anda Adam, dezvăluiri neașteptate după ce a participat la Asia Express 2025: ”Nu mi-am imaginat niciodată! Nu poți cumpăra cu bani”

Filmările de la Asia Express 2025 s-au încheiat, iar Anda Adam a ținut să transmită un mesaj legat de experiența pe care a avut-o. Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre show-ul de la Antena 1.

Asia Express, cel mai dur realityshow al Antenei 1, și-a derulat, în data de 1 aprilie, ultima etapă, iar în urmă cu o zi, s-au întors în România echipele rămase până la final în luptă. Este vorba despre Gabi Tamaș și Dan Alexa (câștigătorii competiției), Ștefan Floroaica și Alexandru Ion (finaliști) și Karmen Minune și Olga Barcari, un cuplu care a fost la un pas de a pune mâna pe marele premiu. De asemenea, unii dintre ceilalți concurenți au vorbit despre experiența pe care au avut-o. Printre ei se numără și Anda Adam.

După terminarea filmărilor de la Asia Express 2025, Anda Adam a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Artista a mărturisit că emisiunea de la Antena 1 a fost cea mai tare experiență pe care a trăit-o vreodată.

De asemenea, celebra cântăreață a fost impresionată de bunătatea oamenilor pe care i-a întâlnit pe parcursul competiției. Vedeta a mărturisit că, deși persoanele respective nu aveau posibilități financiare, i-au ajutat așa cum au putut.

„Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu cu siguranță, însă o să îmi fie dor de tot ce am putut să trăim în Asia Express, pentru că a fost ceva unic și cea mai tare experiență din viața noastră. Am întâlnit atâția oameni minunați, am fost șocați de câtă bunătate poți să găsești în oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din nimic au împărțit totul cu noi (niște străini). Am ajuns în locuri în care nu credeam că vom putea ajunge vreodată și am fost în situații limită la care nu mi-am imaginat niciodată că voi putea face față”, a mărturisit Anda Adam pe Instagram.