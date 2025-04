Liviu Vârciu, de urgență la spital după ce a suferit un accident: ”M-a ferit Dumnezeu, că puteam să fiu…”

Liviu Vârciu a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un accident! Totul s-a întâmplat în timp ce dezmembra una dintre mașini! Chiar el a făcut dezvăluirile pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba, dar și cum se simte prezentatorul TV.

Liviu Vârciu este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care îl urmăresc în mediul online. De data aceasta, artistul și-a îngrijorat fanii, după ce s-a afișat pe InstaStory cu un ochi bandajat. Prezentatorul TV nu și-a ținut urmăritorii prea mult timp în suspans și a povestit tot ce s-a întâmplat.

În cadrul unui videoclip, Liviu Vârciu a mărturisit că a ajuns în această situație în urma unui accident nefericit, petrecut în timp ce dezmembra una dintre mașinile sale. Nu a stat pe gânduri și le-a cerut ajutorul medicilor.

Prezentatorul TV susține că, în timp ce dezmembra mașina, i-a sărit ceva în ochi. Liviu Vârciu este recunoscător divinității că nu s-a ajuns într-o situație mai gravă și că este bine, iar cu această ocazie a atras atenția asupra faptului că sănătatea este foarte importantă și trebuie prețuită.

„Când nu-l mai ai, îți dai seama cât de important e (n.r. face referire la ochi). Ăsta e în avarie un pic. Am desfăcut o mașină și mi-a sărit o… dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. M-a ferit Dumnezeu, că puteam să fiu într-unul. Dar asta voiam să vă zic, cât de importantă e sănătatea. S-o prețuim. Doar când n-o mai ai, atunci… și nu numai sănătatea. Tot. Ți se pare că ți se cuvine. Nu ți se cuvine nimic. Să mulțumești în fiecare zi că te-ai trezit dimineață și că ești bine”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.