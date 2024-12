Cum decurge sarcina Danielei Iliescu, după ce medicii i-au descoperit un hematom. A fost la control și…

Daniela Iliescu se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. De data aceasta, creatoarea de conținut va avea o fetiță. Recent, soția lui Culiță Sterp a fost la un control medical și a aflat cum evoluează sarcina, după ce medicii i-au descoperit un hematom.

Alături de Culiță Sterp și de Milan, fiul lor, Daniela Iliescu a mers la unul dintre controalele periodice din sarcină. A mai rămas puțin timp până când cei trei o vor cunoaște pe mezina familiei. Cântărețul și soția lui se pregătesc temeinic pentru venirea pe lume a fetiței lor. Creatoarea de conținut a stat cu sufletul la gură, deoarece, cu ceva timp în urmă, medicii nu au avut vești tocmai bune în ceea ce privește evoluția sarcinii. Vezi și Daniela Iliescu, probleme în primul trimestru de sarcină. Ce i-au interzis medicii: ”A văzut un hematom”

Gândindu-se la momentul în care își vor strânge în brațe cel de-al doilea copil, Daniela Iliescu și Culiță Sterp se pregătesc pentru venirea pe lumea a fetiței lor. Cu puțin timp după ce au aflat sexul bebelușului, creatoarea de conținut a ținut un mic jurnal online despre evoluția sarcinii.

”La primul control mi-a spus că sarcina este ok, totul este în regulă, doar că doamna doctor a văzut acolo un hematom care se formase odată cu sarcină. Hematom decidual se numește și se formează atunci când se formează și sarcina, nu se cunosc exact cauzele și a trebuit să fac un tratament în primul trimestru, pe care l-am făcut, a fost totul ok, nu aveam simptome, nu aveam nimic, doar că nu am avut voie să fac efort, ăsta a fost singurul lucru.

Mi-a spus că mă roagă să nu merg la sală. Am făcut tratamentul acesta și am avut grijă să nu fac efort, să nu ridic, să nu fac mișcări bruște și așa mai departe”, a declarat Daniela Iliescu într-un filmuleț publicat pe You Tube.