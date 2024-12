Culiță Sterp a izbucnit în lacrimi la un restaurant din Madrid: ”Cea mai grea cântare din viața mea!”

Culiță Sterp a făcut un gest de-a dreptul emoționant pentru un tânăr fără mâini și picioare. Artistul a postat totul pe rețelele de socializare, iar fanii au fost plăcut surprinși de ceea ce au văzut! Iată ce a făcut cunoscutul cântăreț într-un restaurant din Madrid.

Culiță Sterp, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de la noi din țară, a anunțat în urmă cu câteva zile concertul caritabil din Madrid, Spania, totul în ajutorul lui Ionuț, un tânăr de 24 de ani care duce o luptă grea cu o boală gravă. Artistul a postat pe Instagram un videoclip în care a fost filmat în timp ce cânta lângă bărbatul fără mâini și picioare.

Cu atât mai mult, Culiță Sterp a ținut să le transmită și un mesaj important fanilor săi cu această ocazie. Artistul i-a sfătuit pe internauți să se uite la imaginile respective în momentele în care se plâng din cauza faptului că nu au bunurile materiale la care visează.

Citește și: Geta Sterp a publicat prima poză cu fiul ei. Cum arată micuțul Vladimir

În urmă cu câteva zile, Culiță Sterp a publicat pe Facebook un videoclip în care i-a anunțat pe fanii săi că va face o faptă bună în perioada sărbătorilor de iarnă. Artistul le-a povestit urmăritorilor săi de tânărul bolnav, moment în care a dezvăluit că a mai făcut un spectacol caritabil pentru el în trecut, asta pentru a avea banii necesari achiziționării unor proteze la picioare.

„Vreau să fac o faptă bună în perioada sărbătorilor și m-am gândit, împreună cu alți colegi, să facem un spectacol caritabil la Madrid, pentru un băiat care nu are mâini și nu are picioare. I-au fost amputate din cauza unei boli foarte grave. Este vorba despre Ionuț, care stă la Madrid. Am mai făcut un spectacol caritabil pentru el, ca să-și cumpere proteze la picioare. Acum trebuie să-și ia la mâini și sunt foarte scumpe. Am ales eu și formația mea să cântăm la Madrid și toți banii care se strâng acolo vor merge pentru Ionuț. Intrarea este 30 de euro. Ionuț are doar 24 de ani și vrea să meargă din nou și să își folosească mâinile din nou”, spunea Culiță Sterp, în urmă cu câteva zile, într-un videoclip publicat pe Facebook.