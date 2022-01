Cum era să fie păcălit un preot cu o sumă de 1200 lei?

Un preot aproape a rămas fără 1200 de lei, după ce un bărbat a încercat să îl păcălească. Individul a cerut suma de bani pentru ”înmormântarea unui copil”.

Incredibil, dar adevărat! Un bărbat a încercat să înșele un preot, după ce i-a cerut suma de 1200 lei pentru o înmormântare fictivă. Individul a creat o poveste destul de credibilă și a încercat apoi să îl sărăcească pe părinte.

Preotul: ”Mi s-a părut suspect și am pornit cu cumnatul să investigăm”

Escrocul care a intenționat să facă rost de bani de pe urma preotului nemilos a inventat următoarea minciună. S-a dat drept tatăl unui băiat de 13 ani care a decedat de leucemie, într-un spital din București și i-a povestit preotului că nu are bani să îi aducă trupul neînsuflețit acasă, în satul Crasna din Vaslui. El l-a sunat pe preot și i-a cerut cât mai urgent posibil să îi dea suma de bani pentru a plăti firma de pompe funebre. Pentru transportul sicriului din București la Crasna de Vaslui.

“I-am spus că îl ajut dar să îmi dea contul firmei ca să-i transfer banii în cont, însă bărbatul nu a vrut, a zis că firma vrea banii în mână, că altfel nu pleacă cu copilul mort. L-am trimis pe un cumnat de-ai mei, din București cu suma necesară, cei 1200 de lei, ca să-i dea omului, dar când a ajuns cumnatul la spital, l-a sunat, iar omul i-a zis să lase banii la poartă, pentru el, că nu poate veni personal să-i ia, că soția sa leșinat de durerea pierderii copilului și tocmai o băga în perfuzii.

Mi s-a părut suspect și am pornit cu cumnatul să investigăm, adică să verificăm cele spuse de bărbat. Așa am aflat că la spitalul din București, nu exista niciun copil de 13 ani mort de leucemie, numele de Daniel Roman nici atât, nu exista în spital și nici preotul de la Crasna nu avea în parohie vreun asemenea caz social sau copil bolnav… Am înlemnit!

Doar bunul Dumnezeu m-a apărat de vreo țeapă! Am decis să spun unui ziarist povestea, pentru a fi mediatizată și a face cunoscut oamenilor noile > inventate de escroci. Dacă nu le mai merge cu metoda >, au început să inventeze alte metode de a înșela oamenii de bani”, a precizat preotul care a dorit să rămână anonim.

