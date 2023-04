Lidia Buble este o artistă îndrăgită în România, însă puțini sunt cei care știu despre drumul greu pe care l-a parcurs, pentru a ajunge în punctul în care se află în prezent. Cântăreața în vârstă de 29 de ani mărturisea, în cadrul unui podcast, cum făcea bani în fiecare zi. Iată mai jos, în articol, cum făcea Lidia Buble 100 de lei pe zi!

Copilăria nu a fost ușoară pentru Lidia Buble. Cântăreața în vârstă de 29 de ani provine dintr-o familie numeroasă (11 copii) și, mărturisește ea, încă de mică a învățat ce înseamnă valoarea banului. Artista a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unui podcast, despre începuturile sale în câmpul muncii. Și nu, drumul nu i-a fost ușor, însă a învățat ce înseamnă a fi un om independent, care dorește să își satisfacă, pe proprii bani, micile nevoi de adolescentă.

Cum făcea Lidia Buble 100 de lei, zilnic? A lucrat alături de tatăl ei!

În cadrul podcastului moderat de Cătălin Oprișan, „Vreau să știu”, cântăreața, originară din Deva, a dezvăluit prin ce modalitate a reușit să facă bani, pentru a-și satisface micile nevoi de adolescentă. În perioada aceea, artista a acceptat să lucreze alături de tatăl ei, în cimitir. Părintele i-a oferit oportunitatea de a munci, având în vedere că artista dorea să aibă proprii săi bani de buzunar. Atunci, primea câte 100 de lei pe zi.

Ulterior, Lidia a lucrat în cadrul unei tipografii, ca femeie de serviciu. Însă, din acel moment, cântăreața nu mai era pusă în situația de a lua bani de la tatăl ei.

„Mi-era foarte rușine să le cer bani părinților mei. (…) Mi-am propus să muncesc, ca să îmi fac banii mei. Tati mi-a spus că dacă vreau bani, trebuie să muncesc. Mi-a oferit o oportunitate să câștig. Mi-a zis să-l ajut în cimitir, unde lucra el și-mi dădea câte 100 de lei pe zi. Apoi am avansat. Am ajuns femeie de serviciu la o tipografie. Nu mai luam bani de la tata. După care, tot femeie de serviciu, dar într-un bar. Și, apoi, am venit în București, unde am avut primul job de bonă, timp de un an și puțin”, a mărturisit Lidia Buble, în podcastul lui Cătălin Oprișan.

Sursă foto: Instagram