Cum faci kebap la tavă, după rețeta care s-a viralizat pe TikTok! Care este secretul crustei perfecte și aromate

Platforma TikTok nu mai este doar una de divertisment de foarte multă vreme. Oamenii găsesc o mulțime de lucruri utile pe ea, printre care și rețete culinare care dau pe spate pe oricine. Despre asta este vorba și astăzi. Iată cum să faci kebap la tavă!

Românii sunt pasionați de bucătăria internațională și iubesc să încerce mâncăruri specifice din diferite țări. Printre cele mai iubite se numără gastronomia turcească, astfel că această rețetă a ajuns rapid virală.

Cum faci kebap la tavă ca pe TikTok

Pentru această rețetă simplă și rapidă aveți nevoie de carne tocată, usturoi mărunțit, roșii, ardei, oregano uscat, boia dulce afumată, sos de iaurt cu usturoi, salată verde, ceapă verde, pătrunjel sare și piper. Aveți mai jos rețeta explicată pas cu pas de influencerița care a făcut-o:

„Într-un bol adăugam carnea tocată cu restul ingredientelor, usturoi mărunțit, oregano uscat, boia dulce afumată, sare și piper. Amestecăm foarte bine, luăm jumătate de cantitate, o punem pe o hârtie de copt, acoperim cu altă hârtie și fie cu palmele, fie cu un sucitor, aplatizăm carnea până când obținem un strat întins, subțire și uniform. Îndepărtăm prima foaie, iar pe cea de jos o rulăm. Din această compoziție nouă ne-au ieșit două foi de carne. Adăugăm totul într-o tavă de cuptor, punem roșii și ardei, iar mai apoi băgăm la copt. Când este gata, îndepărtăm folia și în aceeași tavă o mai lăsăm pentru câteva minute, astfel încât să prindă acea crustă delicioasă. Nu rămâne decât să pregătim lipiile. Sos de iaurt cu usturoi, salată verde, carne după preferințe, ceapă roșie și pătrunjel. Puneți fix ce vă place, astfel încât să obțineți lipia perfectă. Merge de minune și la farfurie! Rezultatul? O bunătate la care pur și simplu nu ai cum să reziști!”

