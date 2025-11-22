Acasă » Știri » Cum faci kebap la tavă, după rețeta care s-a viralizat pe TikTok! Care este secretul crustei perfecte și aromate

Cum faci kebap la tavă, după rețeta care s-a viralizat pe TikTok! Care este secretul crustei perfecte și aromate

De: Denisa Iordache 22/11/2025 | 22:05
Rețetă virală. Sursă: Captură TikTok

Platforma TikTok nu mai este doar una de divertisment de foarte multă vreme. Oamenii găsesc o mulțime de lucruri utile pe ea, printre care și rețete culinare care dau pe spate pe oricine. Despre asta este vorba și astăzi. Iată cum să faci kebap la tavă! 

Românii sunt pasionați de bucătăria internațională și iubesc să încerce mâncăruri specifice din diferite țări. Printre cele mai iubite se numără gastronomia turcească, astfel că această rețetă a ajuns rapid virală. 

Cum faci kebap la tavă ca pe TikTok

Pentru această rețetă simplă și rapidă aveți nevoie de carne tocată, usturoi mărunțit, roșii, ardei, oregano uscat, boia dulce afumată, sos de iaurt cu usturoi, salată verde, ceapă verde, pătrunjel sare și piper. Aveți mai jos rețeta explicată pas cu pas de influencerița care a făcut-o: 

„Într-un bol adăugam carnea tocată cu restul ingredientelor, usturoi mărunțit, oregano uscat, boia dulce afumată, sare și piper.

Amestecăm foarte bine, luăm jumătate de cantitate, o punem pe o hârtie de copt, acoperim cu altă hârtie și fie cu palmele, fie cu un sucitor, aplatizăm carnea până când obținem un strat întins, subțire și uniform. Îndepărtăm prima foaie, iar pe cea de jos o rulăm. Din această compoziție nouă ne-au ieșit două foi de carne.

Adăugăm totul într-o tavă de cuptor, punem roșii și ardei, iar mai apoi băgăm la copt. Când este gata, îndepărtăm folia și în aceeași tavă o mai lăsăm pentru câteva minute, astfel încât să prindă acea crustă delicioasă.

Nu rămâne decât să pregătim lipiile. Sos de iaurt cu usturoi, salată verde, carne după preferințe, ceapă roșie și pătrunjel. Puneți fix ce vă place, astfel încât să obțineți lipia perfectă. Merge de minune și la farfurie! Rezultatul? O bunătate la care pur și simplu nu ai cum să reziști!” 

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

 CITEȘTE ȘI:

Cum a reacționat Pescobar, după ce ideea lui de kebab din caracatiță a fost copiată: ”Mă distrez rău de tot”

Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta

Tags:
Iți recomandăm
Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut
Știri
Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut
Andreea Tonciu a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit bruneta
Știri
Andreea Tonciu a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit bruneta
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin
Gandul.ro
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună, după ce a părăsit armata. „40 de lire profit în zece secunde”
Adevarul
Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună,...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin
Gandul.ro
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
Trăiesc foarte mult timp în mașină! Top 40 dive care folosesc bolizii pe post de casă și masă! ...
Trăiesc foarte mult timp în mașină! Top 40 dive care folosesc bolizii pe post de casă și masă! Andreea Marin, Bianca Drăgușanu și Ilinca Vandici, spectacol ambulant
BREAKING: Greu de găsit vedete pentru Survivor! Un comediant mare zice “pas”
BREAKING: Greu de găsit vedete pentru Survivor! Un comediant mare zice “pas”
E aievea sau film? Situationship la Mosh, cu BRomania, o blondă și mult mister
E aievea sau film? Situationship la Mosh, cu BRomania, o blondă și mult mister
Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut
Gabriela a împlinit 33 de ani și Dani Oțil nu s-a uitat la bani! Ce cadou extrem de scump i-a făcut
Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist
Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist
Vezi toate știrile
×