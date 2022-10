Cum gestionează Florin Ristei certurile în relaţia cu Naomi Hedman: „Nu am acceptat până acum alte păreri”

Florin Ristei şi Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. La finalul anului 2020, cei doi s-au logodit în secret, iar de fiecare dată când au avut ocazia au recunoscut că au planuri mai împreună. În cadrul unui interviu recent, vedeta de la Antena 1 a dat detalii despre relaţia care îl face fericit în prezent.

Florin Ristei a fost întotdeauna discret şi nu i-a plăcut să îşi expună prea mult viaţa privată. Lucrurile s-au schimbat de când Naomi a apărut în viaţa sa şi asta pentru că prezentatorul TV a devenit mult mai deschis.

Artistul recunoaşte că este fericit în prezent alături de femeia pe care visează să o facă mireasă şi mama copiilor săi. Cu toate acestea, cântăreţul nu vrea să grăbească lucrurile, pentru că, până la aceşti paşi, mai au multe de făcut.

„Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo!(…) Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt.

2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică”, a spus Florin Ristei într-un interviu recent.

Cum gestionează Florin Ristei certurile în relaţia cu Naomi Hedman

De asemenea, Ristei a explicat cum stă treaba şi cu certurile în cuplu. Artistul a mărturisit faptul că se înţelege foarte bine cu partenera sa, iar unul dintre secrete este comunicarea.

„Nu cred că s-a întâmplat, nu! Nu mai am 20 de ani să mă cert ca un adolescent! Și dacă sunt chestii diferite, le discutăm, dar în rest, ni s-au potrivit energiile atât de bine! Îmi place că vede lumea cu un pic alți ochi decât o văd eu! Și eu nu am acceptat până acum alte păreri, dar am învățat să le accept și asta îmi place, că mi-a deschis mintea un pic!”, a adăugat acesta, potrivit click.ro.