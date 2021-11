Dan Negru avea să dea marea lovitură cu programul de Revelion din pandemie. Atunci, emisiunea-maraton a celebrului prezentator a fost un real succes pentru Antene. Pe locul al doilea din Europa ca audiență s-a clasat, după BBC, mai tare decât posturi de televiziune din Franța, Germania sau Spania. ”Regele audiențelor” avea să semneze, atunci, un contract de durată! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Revelionul lui Dan Negru, de anul trecut, a fost un adevărat boom pentru Antene. Cel mai urmărit show la trecerea dintre ani din Europa, după BBC, s-a lungit pe aproape șapte ore de emisie, dar rezultatul a fost triumfător pentru celebrul realizator.

”Suntem în topul celor mai urmărite revelioane TV europene! În Europa s-au publicat audiențele celor mai vizionate revelioane din anul pandemiei, an care a adus, din cauza lockdown și a restricțiilor, cel mai mare consum de televiziune din ultimii 10 ani. După englezi, am fost pe locul doi. După salariu, aflu de la știri că nu eu am fost pe locul 1”, avea să se mândrească Dan Negru pe Facebook, la cinci zile după trecerea în noul an.

La scurt timp, cel supranumit ”Regele audiențelor” a fost chemat de șefii Antenei, pentru discuții. Era vorba de contract, de salariu. ”Atunci m-au înhățat cu contractul”, avea să se destăinuie Dan Negru, pentru CANCAN.RO.

”Eu nu aveam contract, lucram altfel, eu nu semnez contracte de lungă durată, sunt mai reținut aici”, a mai spus omul de televiziune. Și salariul i s-ar fi mărit, datorită loviturii și financiare, și de imagine pe care a dat-o cu Revelionul din pandemie.

Mutarea făcută de Dan Negru: s-a dus la Mihai Gâdea și i-a propus

Cu mai bine de un an înainte, Dan Negru avea o întrevedere cu Mihai Gâdea, șeful postului Antena 3. Era vorba despre ediția de Crăciun pe care prezentatorul o realiza alături de prietenului lui bun, Florin Piersic. Pe atunci, Dan Negru apărea pe micile ecrane în Ajun, la taclale cu actorul, pe postul Antena 1. Dar cei de acolo nu au mai agreeat ideea, astfel că ”Regele audiențelor” s-a dus la Mihai Gâdea și i-a făcut propunerea, să treacă la Antena 3 cu Florin Piersic. ”Hai s-o facem”, i-a spus Negru, iar Gâdea a dat OK-ul.

Antena 3 avea să ”rupă” în audiență față de Antena 1, pe același interval orar. De atunci, Crăciunul cu Florin Piersic bate Antena 1, iar acum Dan Negru pregătește o nouă ediție, tocmai în Dubai, alături de marele actor. Va trebui să să ”dueleze” cu celebrul film „Singur acasă”, pe care Antena i l-a ”furat” Pro TV-ului. ”Asta e ambiția lui, să bată mereu Antena 1”, avea să dezvăluie un apropiat al realizatorului de emisiuni.

