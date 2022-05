Cum i-a schimbat viaţa lui Dani Oțil relaţia cu Mihaela Rădulescu: „Când am devenit mai celebru, și nu neapărat mulțumită mie…”

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format în urmă cu mai mulţi ani unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. Fără să le pese de părerile celor din jur, cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a ajuns din păcate la final. În cadrul unui interviu recent, prezentatorul de la Antena 1 a povestit cum i s-a schimbat viaţa după relaţia cu diva.

Dani Oţil şi Mihaela Rădulescu au fost despărţiţi de o diferenţă de 9 ani, însă acest amânunt nu a fost niciodată important pentru niciunul dintre ei.

După ce relaţia lor a ajuns la final, aceştia au păstrat legătura, ba chiar şi în prezent comunică deşi fiecare şi-a refăcut viaţa.

Însă, pe lângă faptul că au rămas prieteni după ce iubirea a dispărut, Dani Oțil a recunoscut recent faptul că a avut foarte multe de câștigat de pe urma relației cu diva de la Monaco.

Dani Oţil a povestit cum a ajuns să obţină o motocicletă de la un brand renumit, asta după ce a refuzat să conducă gratuit o mașină de lux. Decizia de a nu lua maşina a fost una calculată de cunoscutul om de televiziune şi asta pentru că la acea vreme, era dator la bancă pentru garsoniera în care trăia, iar discrepanța dintre realitate și beneficiile celebrității era prea mare.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru, și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important. Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un contract de imagine, pentru 1 an de zile. Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea o mașină. Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?’ I-am spus că am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori. Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite. Cum ar fi să mă vadă la semafor? În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă, mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta”, a povestit Dani Oțil în podcastul Aproximativ discuții, cu Gojira.

Sursă foto: Instagram