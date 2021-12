Cum îşi răsfaţă Theo Rose iubitul în prag de sărbători? Artista nu se uită la bani atunci când vine vorba de cei dragi

De 4 ani, Theo Rose trăiește cea mai frumoasă perioadă din viaţa ei şi asta pentru că l-a cunoscut pe actualul său partener, Alex. Cei doi au trecut prin multe încercări în tot acest timp, însă au demonstrat că dragostea poate învinge orice obstacol. În pragul sărbătorilor de iarnă, cuplul a fost surprins într-un centru comercial din Capitală, în căutarea cadourilor. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive.

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate cântăreţe de la noi din ţară. Succesul acesteia a venit după foarte multă muncă, iar în prezent se bucură de popularitate şi face senzaţie cu fiecare apariţie. Şatena scoate hit după hit, iar dacă pe plan profesional lucrurile merg acum aşa cum artista visa, putem spune că nici pe plan sentimental nu o duce rău deloc.

De 4 ani se iubește cu Alex, un tânăr care a cucerit-o imediat și care îi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi. Tânărul este la fel de talentat ca iubuta sa, fiind pasionat de dans, dragoste moştenită de la bunicul Nea Mărin!

Cum îşi răsfaţă Theo Rose iubitul în prag de sărbători?

Recent, artista şi iubitul său au fost surprinşi în timpul unei sesiuni de shopping într-un mall din Capitală. Echipaţi corespunzător şi conform regulilor impuse de autorităţi, cu măşti de protecţie, aceştia au trecut aproape neobservaţi de cei din jur.

Cuplul părea destul de decis în privinţa lucrurilor pe care urmau să le cumpere, astfel preţ de câteva minute au „cercetat” preţurile unor telefoane mobile de ultimă generaţie. Atât Theo, cât şi Alex au fost curioşi să afle cât mai multe detalii despre unul dintre produse, astfel au cerut ajutorul unui specialist. Cei doi au fost foarte atenţi şi au pus câteva întrebări, au verificat mai multe modele, iar mai apoi artista a achitat cadoul pentru iubitul său.

Cântăreaţa nu se uită la bani atunci când vine vorba de cei dragi pentru că îşi doreşte să îi vadă pe aceştia mereu cu zâmbetul pe buze.

Momentul în care Theo Rose a fost foarte geloasă

În cadrul unui interviu, frumoasa şatenă a fost întrebată dacă este o persoană geloasă, moment în care aceasta şi-a adus aminte de o scenă care s-a petrecut într-un club și a pus-o pe gânduri.

„Mai sunt și eu geloasă, cred. S-a întâmplat o dată ceva. Eram la ziua unei prietene într-un club. La un moment dat, s-a ridicat de la o altă masă o tipă, se agață de gâtul lui Alex, i-a zis ceva la ureche și a plecat.

Atunci am simțit puțin gelozie, dar am încercat să ascund. Când s-a uitat la mine am fost gen: „ce ți-a zis?”, dar, de fapt, îmi venea să intru sub masă. Dacă vrea să-i fie bine și să mai aibă zile pe acest pământ, bine ar fi să nu mă înșele”, a continuat ea.

