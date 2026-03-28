Cum ne influențează alcoolul calitatea somnului. Anca Mazilu explică cum ne sabotăm singuri, de fapt | ALTCEVA cu Adrian Artene

De: David Ioan 28/03/2026 | 23:43
Anca Mazilu, invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, vorbește despre somn ca despre un indicator direct al modului în care ne trăim viața. Aceasta explică faptul că felul în care dormim reflectă relația cu propriul ritm, cu stresul și cu obiceiurile zilnice, iar multe dintre dificultățile legate de odihnă apar din acțiuni pe care nu le conștientizăm.

Într-o lume dominată de suprastimulare, somnul devine adesea prima zonă sacrificată, deși este una dintre cele mai importante pentru echilibrul fizic și mental.

Pentru început, Anca Mazilu explică de ce ideea că alcoolul ajută la somn este complet greșită.

“Deci ideea că somnul ne e facilitat de un pahar de vin este o mare păcăleală. Înainte de somn, cam nimic. Și partea asta de hidratare e important să o facem pe tot parcursul zilei. Să nu ne aducem aminte la nouă seara, în condițiile în care la nouă jumate ne ducem la culcare, că n-am băut 2 litri de apă. Și bem atunci 2 litri de apă, mai bem și un pahar de lapte cald, pentru că așa știm noi că adormim mai repede, și mai avem și un ceai cu plante medicinale care ne ajută să adormim, că așa am văzut noi într-o reclamă.”

Apoi, aceasta explică efectele consumului excesiv de lichide înainte de culcare și modul în care acestea fragmentează somnul.

“Dacă noi bem 3 litri de lichid înainte de culcare, surpriza va fi că ne vom trezi de 5 ori pe noapte să ne ducem la toaletă. Și o să avem senzația că noi uităm, nu facem uneori legătura. Eu am băut foarte multe lichide înainte să merg. Sau am băut și supă. Cina mea a fost din supă.”

Pentru a ilustra cât de des oamenii nu fac legătura între propriile acțiuni și calitatea somnului, Anca Mazilu oferă un exemplu concret.

“Ăsta e un caz concret. O doamnă, chiar acum, săptămâna trecută, îmi povestea că nu știe ce s-a întâmplat cu somnul ei. Doamna este la cură de slăbire cu supă de varză, care e diuretic.A mâncat toată ziua supă de varză. Cina a fost din supă de varză. A mai băut și apă, a mai băut și ceai.”

Aceasta explică apoi reacția firească a organismului în astfel de situații.

“Dumnezeule, ce mi s-a întâmplat de mă trezesc toată noaptea? Se întâmplă că corpul face fix ceea ce i-ai transmis, nu ceea ce ți-ai dorit tu. Corpul urmează acțiunilor tale, nu intențiilor tale. Asta e valabil în absolut orice direcție.”

În continuare, Anca Mazilu mută accentul de la numărul orelor dormite la calitatea lor și la importanța rutinei.

“Mai important decât cantitatea somnului e calitatea somnului și predictibilitatea orelor de culcare și de trezire. De ce? Din nou ne întoarcem la rutina pe care creierul o adoră. Creierul, dacă știe că la ora 10 trebuie să se culce, tu poți să-ți faci un ciclu total de refacere a întregului organism, a tuturor mecanismelor care trebuie refăcute în decursul unei nopți odihnitoare și în mai puțin de celebrele 7-8 ore de somn.”

În final, Anca Mazilu explică de ce unii oameni funcționează bine chiar și cu mai puține ore de somn, dacă rutina și calitatea odihnei sunt corecte.

“De-aia avem oameni care, cu 5-6 ore de somn, sunt perfect funcționali.”

Podcastul integral poate fi vizionat aici:

