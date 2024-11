Cum putea fi Silviu Prigoană salvat de la moarte. Acuzații la adresa lui Raed Arafat: „Am întrebat mai mulți medici dacă...”

Anca Alexandrescu, jurnalistă la Realitatea TV și bună prietenă a lui Silviu Prigoană, face dezvăluiri neașteptate despre momentul în care medicii au intervenit pentru a-l salva pe omul de afaceri. Conform spuselor ei, acesta ar mai fi avut o șansă, dacă procedura de salvare ar fi fost diferită. Iată ce a spus!

Moartea subită a lui Silviu Prigoană a stârnit un val de reacții și a șocat pe toată lumea. Inițial, a fost foarte discutată cauza exactă a decesului, diferite ipoteze fiind luate în calcul. Acum, jurnalista Anca Alexandrescu susține că omul de afaceri ar fi avut o șansă la viață, dar sistemul din România nu l-a ajutat.

Anca Alexandrescu a fost cea care, ieri, pe data de 12 noiembrie, a confirmat decesul lui Silviu Prigoană și a oferit detalii despre locația în care tragedia s-a petrecut. Jurnalista se declară revoltată de modul în care echipa de urgențe a intervenit și îl acuză pe Raed Arafat de toate aceste nereguli care se întâmplă. Mai mult, ea spune că Silviu Prigoană ar fi avut o șansă la viață, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat altfel.

„Procedurile lui Arafat isi arata din nou “eficienta”! Ieri, la Apelul de la 112 de la Bran, cand Silviu Prigoana s-a prabusit la pamant dupa un acces de tuse, a fost trimis un echipaj de paramedici SMURD! Cand au ajuns era in stop cardio respirator. Au folosit aparatul din dotare insa nu l-au putut intuba pentru ca echipajul NU avea medic… 15 minute mai tarziu a ajuns un echipaj de la ambulanta, tot in baza procedurilor lui Arafat! Deja era prea tarziu! Totusi a fost intubat si s-au facut manevre de resuscitare timp de aproximativ 40 de minute! Am intrebat mai multi medici daca ar fi avut vreo sansa daca primul echipaj ar fi avut medic! Raspunsul a fost categoric DA! In astfel de situatii, primele 5 minute pot face diferenta intre viata si moarte! Nu stiu daca l-ar fi salvat! Dar cine este Arafat ca sa ne ia aceasta sansa? Eu am ridicat aceasta problema in mai multe randuri! Poate de data asta cineva face ceva!

Si da, cred ca e important sa facem toti cursuri de prim ajutor si mai ales copiii in scoli! Si ma voi bate pentru asta!”, este mesajul transmis de Anca Alexandrescu pe Facebook.